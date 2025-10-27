Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Soko lamenta una ocasión perdida en el partido del pasado domingo. A Lof/C. Barba
UD Almería

Del gol de Luis Suárez al gol de todos: el nuevo Almería también ve portería con facilidad

Sin un delantero puro, el conjunto rojiblanco mantiene su pegada;ocho jugadores han visto puerta y Embarba, con cinco tantos, ha tomado el testigo del colombiano

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:31

Comenta

La temporada pasada, el Almería vivía del gol de Luis Suárez. El delantero colombiano fue el gran referente ofensivo durante el primer tramo del campeonato, firmando ocho tantos en las once primeras jornadas y sosteniendo casi en solitario la eficacia ofensiva del equipo. Con él al frente, los rojiblancos sumaban 19 goles, un registro notable que ahora, paradójicamente, han superado sin disponer de un delantero de referencia.

En la presente campaña, el Almería ha alcanzado los 20 goles en once partidos, uno más que hace un año, pese a no contar con un '9' puro en su plantilla. La marcha de Suárez dejó un vacío evidente en la punta de ataque, pero el equipo ha sabido reinventarse. En lugar de depender de un goleador, ha encontrado soluciones en la segunda línea, donde jugadores como Embarba, Arribas, Ramazani o Melero han asumido la responsabilidad de marcar.

El ejemplo más claro es Embarba, que con cinco goles se ha convertido en el máximo artillero del equipo. No es delantero centro, pero su inteligencia en los movimientos y su capacidad para llegar desde atrás han sido claves para mantener el ritmo anotador. A su alrededor, otros siete jugadores han contribuido con sus tantos: la cifra total de goleadores se mantiene idéntica a la del pasado curso, ocho futbolistas diferentes, aunque ahora el peso del gol está mucho más repartido.

Este reparto refleja un cambio en el modelo ofensivo del equipo. Sin un ariete que fije centrales y acapare remates, el Almería ha apostado por la movilidad, la asociación y las llegadas desde segunda línea. El sistema ofensivo busca sorprender más que insistir: se prioriza la circulación rápida, los desmarques entre líneas y la ocupación del área por jugadores que llegan desde atrás.

Aunque la falta de un delantero puro podría parecer una debilidad, los números desmienten esa idea. El equipo mantiene un ritmo goleador muy similar al del curso pasado, e incluso lo mejora ligeramente. La diferencia está en cómo se consiguen esos goles: antes con un ejecutor claro, ahora con un grupo más coral y menos previsible.

Eso sí, el desafío está en la regularidad. Cuando la inspiración de la segunda línea decae, el equipo acusa la ausencia de un rematador nato. Sin Suárez, no hay una figura que garantice goles incluso en los días grises. Pero mientras el colectivo mantenga la fluidez ofensiva actual, el Almería puede presumir de haber encontrado un equilibrio inesperado: sin delantero, pero con gol.

Llega la Copa

Y ahí aparece la Copa del Rey, con el partido en el Artés Carrasco, como escenario perfecto para el experimento. En ella podrían tener su gran examen Patrick Soko y Thalys, dos atacantes que han esperado su momento y que ahora cuentan con la oportunidad de reclamar protagonismo. Soko, con su potencia y desborde, y Thalys, con más instinto y movilidad entre líneas, representan perfiles distintos pero complementarios. Ambos necesitan minutos, pero sobre todo están faltos de una confianza que se conquista jugando y gol, que es de lo que viven los delanteros.

El duelo copero será una audición para comprobar si alguno puede ofrecer esa presencia ofensiva que el equipo, aunque las cifras no han bajado, sí que echa de menos, cuando se ha tenido a jugadores como Álvaro Negredo, Leo Ulloa, Charles, Álvaro Giménez o el propio Luis Javier Suárez. El conjunto indálico ha demostrado que puede marcar sin delantero; la incógnita es si alguno de ellos podrá convencer para convertirse en el '9' que falta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  3. 3 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  4. 4 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  5. 5 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  6. 6 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  7. 7 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  8. 8 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  9. 9 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  10. 10 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Del gol de Luis Suárez al gol de todos: el nuevo Almería también ve portería con facilidad

Del gol de Luis Suárez al gol de todos: el nuevo Almería también ve portería con facilidad