Fin a la 'época dorada' de la cantera del Almería

En Almería hacía muchos años que no existía un sentimiento de pertenencia con el equipo por contar con futbolistas almerienses desde la época de José Ortiz, mítico capitán rojiblanco. Hasta que llegó Alberto Lasarte, para dirigir al Juvenil de División de honor en la temporada 2022-2023. Un curso en el que surgieron grandes profesionales para el fútbol de elite en España como Rachad Fettal, Marcos Peña, Bruno Iribarne, Marciano Sanca, Paco Sanz y Valen. Posteriormente, surgió Rubén Quintanilla aunque formado en las filas del Mallorca.

Estos son algunos de los futbolistas que lograron quedar subcampeones de la Copa del Rey en el 2022. Cayendo contra el Real Madrid en la final, un hito histórico en la cantera de la UD Almería. Además, ese núcleo de jugadores talentosos, siguió dando alegrías a la parroquía rojiblanca, ya que al siguiente año, Lasarte encargado de dirigir al filial del Almería dio continuidad a este grupo de futbolistas en Tercera Rfef, lo que provocó que el filial indálico acabara subiendo de categoría llegando hasta Segunda Rfef con un equipo que apenas tenía experiencia en la categoría.

Rachad un ariete diferencial

El delantero hispano-marroquí ha sido traspasado al Real Madrid Castilla, dirigido por Arbeloa, justamente el técnico que dirigía al juvenil del Real Madrid cuando le ganaron la Copa del Rey a los indálicos. El conjunto blanco ha pagado por los servicios del atacante, una venta que ha demostrado que el atacante no tenía hueco en la primera plantilla del Almería, pero si en el 'todopoderoso' Real Madrid. Esto significa, que la entidad rojiblanca está padeciendo una fuga de talentos. Es cierto, que Rachad no ha tenido la continuidad esperada la pasada temporada con Rubi, aunque metió un gol importante ante el Eibar en casa. El atacante no ha vivido su mejor año en la elite, ya que sufrió un esguince de rodilla que le tuvo varios meses en el dique seco. El jugador que se caracteriza por su garra y su carácter dentro del campo, fue el máximo goleador en el equipo Juvenil División de Honor en el 2022, llegando a la treintena de tantos.

Su momento de mayor esplendor fue cuando debutó en Primera División, durante los instantes finales del Almería-Betis que acabó en empate sin goles. Garitano fue el encargado de hacer debutar al canterano, en un momento de la temporada 2023-2024 en la que el conjunto rojiblanco estaba sin delanteros tras las lesiones de Koné y Luis Suárez. El ex jugador rojiblanco llegó al Almería hace varios años procedente de San Javier (Murcia) para culminar su formación futbolística en la 'Academia'. Rachad a sus 20 años ha dado un salto importante en su carrera tras fichar por el Real Madrid Castilla donde su escaparate será mayor que en Almería, a pesar de que es internacional Sub-20 con Marruecos y que anteriormente también jugó en las categorías inferiores.

Marciano 'sin pulir'

El delantero africano no ha terminado de despegar en la elite, aunque pasó por el Alcorcón en Segunda División y en el Real Betis B, el ariete se ha bajado su nivel y no ha llegado a mostrar sus dotes que le auguraban para ser un delantero 'top'. De hecho, en el 2022, el jugador rojiblanco fue portada en la 'Gazzetta dello Sport' como objetivo del Milan, también fue tanteado por el Atlético de Madrid como proyecto de futuro, pero sin llegar a tener una negociación seria. El delantero de Guinea-Bissau es internacional con su país y tras ser una de las grandes irrupciones del juvenil del 2022, no ha llegado a triunfar. Durante su última temporada, estuvo cedido en el Betis B con una opción de compra, pero los verdiblancos declinaron dicha opción ante el bajo rendimiento del atacante. Ahora, vuelve a Almería donde buscará hacerse un hueco en el primer equipo aunque la prioridad del club es volver a cederlo o hacer 'caja' con un posible traspaso. Sí es cierto que el cuadro indálico sigue contando con otro gran jugador de dicha 'generación dorada', se trata de Bruno Iribarne, tercer portero del Almería que ha sido renovado recientemente y el guardameta titular. A pesar de contar para Rubi solo ha jugado alguna ronda previa en la Copa del Rey, sin llegar a debutar en Segunda.

Marcos Peña, sigue ilusionando a los aficionados almerienses

El jugador almeriense, Marcos Peña, volvió a enchufar a los seguidores rojiblancos con al fútbol, ya que después de mucho tiempo la UD Almería volvía a tener a un jugador de la tierra vistiendo los colores rojiblancos. El futbolista originario de Almería, pero con raíces en Aulago, lugar donde viven sus abuelos y tíos, dio un golpe en la mesa al ganarse un hueco en el equipo de Pepe Mel en la temporada 2023-2024. Es cierto, que estamos hablando de uno de los peores equipos de la historia del fútbol español, viendo las estadísticas de aquel Almería. Pero ante la falta de compromiso y profesionalidad de los que jugadores más curtidos del Almería, Marcos Peña dio un paso al frente, ganándose la confianza de Pepe Mel y siendo titular en varios partidos en la elite.

El Almería ya no se jugaba nada, tan solo el honor de ganar un partido en Primera, el técnico madrileño puso al canterano de titular contra Las Palmas y los rojiblancos vencieron por primera vez en la temporada gracias a un gol de Baptistao. Fue Pepe Mel el encargado de darle la oportunidad a Marcos Peña, que el jugador supo aprovechar. A partir de ahí jugó 10 partidos en Primera División, en los que apenas desentonó y cumplió con lo que le encomendaban.

El centrocampista destacó por su madurez sobre el césped y su tranquilidad, haciendo un fútbol ordenado y sin tomar riesgos. Parecía que llevaba toda la vida jugando con el primer equipo. Su posición natural es la de pivote, la de '5', pero puede jugar en cualquiera de las demarcaciones de la medular, incluso más adelantado tiene llegada y gol.

A partir de ese momento parecía que el Almería se había sacado de la chistera a un jugador para el primera equipo de cara a los años siguientes, pero con la llegada de Rubi el crecimiento del jugador se cortó, ya que no contó con él y tuvo que salir cedido al Marbella. En conjunto marbellí, el mediocentro ha vivido una temporada complicada donde han peleado por mantener la categoría y Marcos Peña ha tenido protagonismo, pero tampoco excesivo. El futbolista de 20 años ha jugado 37 partidos con el Marbella, anotando un gol y dando una asistencia. Hay que destacar que ha sido titular en 21 ocasiones, es decir, más de la mitad de los partidos que ha jugado. Ahora, el futbolista está citado para empezar la pretemporada el próximo lunes, aunque hay equipos de Portugal interesados en hacerse con sus servicios. La afición almeriense lamentó mucho ver al jugador en Marbella, cuando a mitad de la temporada anterior el equipo estaba sin medio centros y tuvo que aguantar a Selvi varias jornadas, donde no supo entender el juego del equipo.

Quizás Rubi le de una oportunidad esta temporada, aunque parece llamativo que un canterano con proyección no tenga hueco en la primera plantilla, pero Gui Guedes, que no era titular en el filial o Selvi Clua, tengan un sitio fijo en el cuadro indálico, sin haber mostrado méritos superlativos como al nivel de Lopy o Baba.

Fábrica de centrocampistas

La UD Almería cuenta a día de hoy con dos grandes centrocampistas, con mucha proyección. Ya hemos hablado de Marcos Peña, pero no hay que olvidarse de Rubén Quintanilla. Está claro que el jugador catalán no se ha formado en la 'Academia', pero en menos de un año en Almería ha crecido mucho a nivel futbolístico. Llego para el filial el verano pasado, tras abandonar el Mallorca B, aunque había debutado en Primera División con los baleares. Unos meses más tarde fue un fijo en los esquemas de Rubi.

Tras la Navidad, el conjunto indálico contaba con casi todos sus efectivos en el centro del campo lesionados. Robertone, Baba, Gui Guedes y Melero. A lo que hay que sumarle las sanciones de Lopy. Rubi le dio la oportunidad de titular a Quintanilla contra el Córdoba y el jugador marcó la diferencia jugando como pivote. De forma sorpresiva unas semanas más tarde, el futbolista salió cedido del Almería al Burgos, reduciendo aún más la plantilla de la UD Almería. A pesar de marcharse, en Burgos ha tenido una gran proyección y ha gozado de muchos minutos de la mano de Ramis, logrando la permanencia en Segunda División. El futbolista de Barcelona volverá a tener otra oportunidad durante esta pretemporada de quedarse en el primer equipo.