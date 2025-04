Fernando: «No nos rendiremos en buscar el ascenso directo»

Antonio del Rosal Miércoles, 9 de abril 2025, 17:54 Comenta Compartir

El jugador rojiblanco lanzó un mensaje de optimismo a la afición, aunque hay que ir 'partido a partido' hasta el final

Almería. Fernando Martínez, el portero de la UD Almería, habló en UDA Radio sobre la actualidad del equipo. El guardameta comenzó hablando del próximo rival, el Cartagena, apuntando que «viene un equipo de mi tierra, el Cartagena, un equipo que viene de una temporada muy complicada, tanto a nivel deportivo como institucional. Además, al ser de mi tierra, lo sigo bastante y tiene que estar siendo una temporada muy dura para ellos, pero es verdad que no nos podemos confiar porque a priori puede ser el partido que viene contra un rival que va a último, que no consigue ganar, que viene a descender, pero sabemos que descender un equipo nunca es fácil, porque cuando llega ese momento los equipos se agarran hasta el último momento con uñas y dientes y ya lo comprobamos el año de primera contra el Elche, que jugamos en casa y nos costó la vida sacar ese partido porque era el día que iban a descender».

El portero habló del 'colista', contestando que «espero un Cartagena que venga también con esa mentalidad de ganar, nosotros sabemos que tenemos la obligación de sacar ese partido porque jugamos en casa y nosotros en casa tenemos que seguir con esa dinámica buena que tenemos ,Pero que no nos van a poner las cosas fáciles, seguro».

Objetivo del ascenso directo

El capitán rojiblanco comentó la posibilidad de llegar a puestos de ascenso directo, explicando que «teníamos claro cuál era nuestro objetivo a principio de temporada, que era el ascenso directo y es verdad que a día de hoy estamos a una puntuación que estamos muy lejos. No nos vamos a rendir, mientras sigamos teniendo opciones lo vamos a pelear, nosotros tenemos que pensar en sacar nuestros partidos y luego de aquí a un mes conozco perfectamente esta categoría y lo que hoy puede parecer que está muy lejos, todo cambia mucho en el fútbol. Tenemos que pensar en nosotros, en sacar los partidos y luego de aquí a un mes ya veremos cómo está la clasificación».

Caída del equipo

Fernando explicó a que se debe el bajón del Almería, tras la racha de 14 jornadas sin perder, reiterando que «esta categoría es una categoría de dinámicas, lo hemos podido comprobar en esta temporada, nos costó mucho arrancar, salir de esas posiciones de abajo y luego el equipo pilló esa buena racha, no sé si fueron 14, 15 partidos seguidos de liga sin perder, el equipo estaba con una confianza terrible y consiguió meterse en lo más alto de la clasificación y luego, cuando parecía que todo estaba encarrilado, pues otra vez otra mala dinámica. Es una categoría de dinámica donde todos los equipos pillan buenas rachas, malas rachas y por eso igual que la primera vuelta conseguimos pillar esa buena racha, esa buena dinámica, tenemos que dar el último arreón y confiar en que puede llegar otra buena dinámica y por qué no vernos con opciones al final».

Situación actual del grupo

El portero habló sobre como se encuentra mentalmente el vestuario después de la derrota ante el Granada, describiendo que «venimos de una temporada muy complicada, donde anímicamente fue muy dura, hemos visto las dos versiones de este equipo. Un equipo donde al principio no le salían las cosas, donde anímicamente le costó arrancar y luego cuando el equipo cogió confianza. Hay jugadores que todos sabemos que son muy buenos, jugadores de mucha calidad, pero quizás pues nos falta eso, cuando veamos una mala dinámica, una mala racha, el reponernos, el saber salir de ahí, el mentalmente olvidar todo eso y centrarnos en lo que viene. Hay que pensar que quedan ocho partidos donde yo creo que todo está por resolverse y hay que confiar y pensar en que se pueda hasta el final de temporada».

El arquero mencionó como le sientan los malos resultados, puntualizando que «al final todo te afecta mucho, cuando las cosas no van bien, pues no es fácil, no es fácil para nadie, para los aficionados, para la gente del club, incluso para nosotros. Llevo mucho tiempo aquí y siento Almería como mi casa. Pero un futbolista tiene que tener la mente fría y dejar los sentimientos a un lado cuando está el fútbol por medio y centrarte solo en el aspecto deportivo».