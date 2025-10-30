Fernando: «Estoy contento por volver a disfrutar y por pasar de ronda»

El jugador rojiblanco analizó la actualidad del equipo y reconoció que lo importante es la victoria del equipo, por encima de su nivel

Almería. En ... una noche de Copa marcada por la emoción y el esfuerzo, el equipo consiguió avanzar de ronda tras una trabajada victoria ante el Lorca. El guardameta Fernando, protagonista tras su regreso a la titularidad, expresó su satisfacción en UDA Radio al término del encuentro, respondiendo que «me he sentido muy bien, contento por pasar la eliminatoria y nada, sobre todo por toda la gente, por toda la afición que se ha desplazado aquí a Lorca, por ellos, que mira qué ambiente han creado hoy y bueno, dedicarle el pase de la eliminatoria a todos ellos», declaró con una sonrisa.

Sobre el desarrollo del partido, Fernando reconoció la dificultad del rival y la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos. «Es verdad que Lorca ha sido un equipo que estaba bien plantado, además también el portero ha tenido una buena noche, ha hecho también un auténtico partidazo, el portero rival», señaló, destacando el papel del guardameta contrario como uno de los factores que complicaron el duelo.

El triunfo, acompañado de una nueva portería a cero, refuerza el buen momento del equipo. «Sí, bueno, nunca son fáciles los partidos de Copa, ya sabemos que se juega fuera de casa, juegas contra rivales que están extra motivados y bueno, no es fácil, pero yo creo que el equipo por el momento ha estado muy bien, ha mantenido esa calma, ha tenido paciencia hasta que ha aparecido el gol», comentó el portero, subrayando la madurez del grupo en un partido que exigió paciencia y carácter.

Solidez defensiva

Fernando insistió en la importancia de mantener la solidez defensiva y la conexión con la grada de balón, reconociendo que «como decía al principio, contento por ese pase, por la portería cero también, por supuesto, y por toda la afición que ha venido a Lorca», añadió, dejando claro que el triunfo también pertenece a los hinchas que acompañaron al equipo lejos de casa.

El conjunto prolonga así su buena racha de resultados, sumando ya siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. «Sí, eso es lo importante, que se mantuviese esa racha, el equipo tiene una dinámica fantástica, está con muchísima confianza y es importante pues también darle continuidad a esa dinámica en Copa y bueno, entre ellas tenemos otro partido de Liga y ya centrarnos en el siguiente», afirmó Fernando, consciente de que el calendario no da tregua. En lo personal, el guardameta vivió una noche especial tras volver al once inicial, destacando que «bueno, bien, con suerte ha sido un partido bastante tranquilo para mí y nada, contento por volver a disputar de minutos, de esos minutos que te dan ese ritmo competitivo», explicó, valorando positivamente su actuación y el resultado colectivo.

Para cerrar, el portero quiso centrarse en el objetivo principal: seguir avanzando. «Y bueno, como te digo, lo mejor, lo más positivo, el pase eliminatoria y ya está», concluyó Fernando, satisfecho por un triunfo que refuerza la moral del vestuario y mantiene viva la ilusión en la competición copera.

Gui Guedes

Tras un nuevo triunfo en la Copa del Rey, el vestuario del Almería mantiene la ambición intacta y la mirada puesta tanto en la competición copera como en el objetivo principal del ascenso. Guedes, el jugador rojiblanco valoró el esfuerzo del equipo en un encuentro exigente, respondiendo que «estos partidos de Copa son muy complicados siempre, pero creo que hemos hecho un trabajo muy bueno y seguir adelante siempre». Reconoció además que en este tipo de eliminatorias «se pueden poner difíciles los partidos», pero subrayó la madurez con la que el grupo supo manejarlos.

La plantilla afronta cada compromiso con la misma mentalidad ganadora, sin importar el escenario reconoció Guedes, insistiendo que «jugamos en el Almería y aquí se juega siempre para ganar y lo hemos hecho muy bien», afirmó el futbolista, destacando también la importancia del cuerpo técnico en su crecimiento, declarando que « el equipo ayuda, el míster me ha ayudado mucho estos últimos años y hay que seguir trabajando siempre». Para el jugador, el equipo atraviesa un gran momento y ha sabido adaptarse a los retos de la Copa: «La Copa es complicada, como sabes, jugamos fuera en estos campos y lo hemos hecho bien».

Buen ambiente

La competencia sana por los puestos titulares son una de las claves del éxito., según apuntó el luso. «Trabajo siempre para tener minutos, si me da bien, si no me da, intento trabajar más y seguir así», comentó, al tiempo que valoró positivamente la política de rotaciones del técnico Rubi: «Esto es muy bueno para nosotros porque estáis todos en alerta. Tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones y es muy bueno para nosotros porque repartimos minutos y cada uno intenta hacer lo suyo», concluyó el jugador rojiblanco.