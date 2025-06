Fernando: «El Almería no va a poner las cosas nada fáciles»

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 9 de junio 2025, 23:27 Comenta Compartir

La UD Almería cayó este pasado domingo por 1-2 ante el Real Oviedo en el partido de ida del playoff de ascenso a Primera, un resultado tan engañoso como doloroso. El equipo rojiblanco firmó uno de sus encuentros más completos de la temporada en cuanto a juego, presencia ofensiva y capacidad competitiva, pero acabó siendo castigado por un gol en los minutos finales que dejó un sabor amargo y una montaña que escalar en el Carlos Tartiere. El capitán Fernando habló con UDA Radio en una entrevista cargada de sinceridad, frustración y, pese a todo, convicción en la remontada.

«Jodidos, jodidos, la verdad. Ha sido duro, sobre todo por ese gol al final. El equipo ha estado muy bien, ha competido, ha merecido ganar el partido y al final ellos se llevan un premio muy grande para lo que yo creo que ha sido el partido», expresó el guardameta visiblemente afectado, en los micrófonos de la emisora oficial de la entidad indálica.

Y no le faltaban razones. El Almería estrelló un balón en el palo por medio de Lázaro, rozó el gol con un remate de Melero que parecía dentro y se vio superado por un rival que apenas necesitó dos llegadas para hacer dos goles. El comentarista de UDA Radio, con ironía, apuntó que «hay veces que haces las cosas muy bien y no te dan para ganar, pero que ya te dé para perder es ya el tirabuzón mortal hacia delante escarpado».

Confiando y generando

Fernando compartió esa sensación de injusticia. «Sí, nosotros al final hemos confiado, hemos creído y hemos generado muchas ocasiones. No han entrado y ellos yo creo que han tenido dos ocasiones por decir algo y las dos han ido para adentro. Una lástima porque el equipo yo creo que ha competido muy bien en líneas generales, hemos generado mucho más que ellos y que se lleven este premio... pues es duro, es duro», reconoció el murciano.

Aun con el golpe reciente, el portero mantuvo la cabeza fría. Recalcó que la eliminatoria sigue abierta y recordó que el conjunto almeriense está obligado a ganar en Oviedo, pero que no es ninguna hazaña imposible. «Acaba de terminar el partido, ahora mismo lo vemos todo negro por eso, por cómo ha sido, por el gol ahí al final, porque creemos que hemos merecido más, pero ya hay que pensar que el miércoles hay otros 90 minutos o 120, no lo sabemos, y que el Almería tiene que ir al Carlos Tartiere con las cosas claras, tiene que ir a ganar y mantener el nivel que ha mantenido hoy y en el fútbol ya sabemos que pasan cosas y no sería ninguna locura que el Almería ganara ahí», manifestó el capitán indálico.

El infortunio

Sobre las ocasiones fallidas, especialmente las de Lázaro y Melero, Fernando fue muy gráfico. «La nuestra da el palo por dentro, se sale, la suya da en el palo por dentro y acaba adentro y dice un poquito el resumen del partido. Yo creo que no ha querido entrar y ellos con nada que han hecho pues se han llevado esa ventaja a la eliminatoria, pero, como decíamos antes, quedan 90 minutos o 120 y hay que ir con la mentalidad positiva, sabemos que tenemos que ganar allí y seguir haciendo las cosas bien, que es competir como hemos competido en este partido y con la mentalidad de que se puede pasar a la eliminatoria».

El mensaje final del rojiblanco, el jugador con más temporadas en la entidad, fue también una llamada a la mentalidad colectiva del vestuario y de toda la afición. El carácter, ese intangible que se pone a prueba en momentos críticos, será clave para tratar de revertir la eliminatoria. «Está todo muy reciente, ha sido un palo duro por cómo ha sido, por cómo ha llegado ese segundo gol, pero ya la mentalidad tiene que ser positiva, hay que creer, sabemos que tenemos un gran equipo, que este equipo es capaz de todo y que tengan claro que el Almería no va a poner las cosas nada fáciles y que tenemos que tener la mentalidad ganadora y saber que si competimos como hemos competido en este partido, se puede».

Fernando Martínez no rehuyó ninguna pregunta y dejó un mensaje firme, cargado de orgullo y compromiso. El próximo miércoles, en el Carlos Tartiere de Oviedo, la UD Almería se jugará su continuidad en el sueño del ascenso a Primera División en una temporada en la que hubo de todo. Y lo hará con el convencimiento de que, aunque la ida haya sido cruel, la historia aún no está escrita.