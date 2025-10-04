Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andrés Fernández jugando contra el Deportivo de la Coruña LaLiga

A. Fernández: «Hubo una jugada fea de un rival, que a Lopy le costó la expulsión»

El portero analizó el partido tras lograr un empate ante el lider de la categoría

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:59

El Almería volvió a mostrar su solidez en un escenario de máxima exigencia como Riazor, donde logró un valioso empate ante el Dépor. Andrés Fernández habló tras el partido, declarando que «somos ambiciosos y es verdad que a lo mejor podíamos haber conseguido una victoria aquí porque estábamos bien en el campo», valoró tras el partido. El guardameta analizó el encuentro, destacando que «nos ha faltado quizá esa parcela final, haber estado un poco más finos, pero el equipo vuelve a demostrar que es un equipo solidario, bastante sólido y que vamos a competir todos los partidos, sea fuera o en casa».

Uno de los momentos clave fue la reacción del Almería tras el empate del Dépor; el guardameta confesó que «el empate lo hemos sabido interpretar bien, hemos hablado de que había que calmar un poco las cosas; creo que el aplomo del equipo ha sido tremendo y por eso hemos conseguido ese punto». El portero habló sin pelos en la lengua, respondiendo que «hubo una jugada bastante clara en la primera parte, donde un rival ha visto amarilla y a nosotros, a Lopy, por algo menos, nos lo expulsaron en casa, entonces creo que eso también hay que decirlo, pero es verdad que lo importante es que tengamos más confianza, que cuando hacemos el plan de partido, lo trabajamos y creemos en él, salen las cosas».

