A. Fernández: «Me contagio de la energía de los jóvenes del equipo»

El guardameta Andrés Fernández, uno de los fichajes más experimentados de la Unión Deportiva Almería, ha repasado su trayectoria, su adaptación al fútbol moderno y su particular visión del juego dentro y fuera del campo, en una entrevista cercana y reflexiva en UDA Radio, el veterano portero no ha esquivado ninguna pregunta y ha dejado claro que su liderazgo va más allá del césped., respondiendo que «desde la grada o el sofá parece todo más fácil, pero en el campo la presión y la intensidad cambian completamente la perspectiva», asegura el arquero murciano, que reconoce que la dificultad del fútbol no se entiende del todo desde fuera. Fernández subraya que la clave está en saber gestionar esa diferencia entre la apariencia y la realidad.

A sus 37 años, Andrés se define como un futbolista abierto y dispuesto a compartir su experiencia, respondiendo que «intento contestar siempre con sinceridad. A estas alturas ya no toca cerrarse», afirma con naturalidad, dejando entrever un carácter cercano que también aplica en el vestuario.

Uno de los temas más destacados de la charla fue la evolución del fútbol profesional, subrayando que «antes llegabas a la pretemporada con la plantilla cerrada; ahora fichan ocho jugadores en la última semana. Es un cambio radical y creo que es una tarea pendiente de la Liga y la Federación de fútbol española», explica, señalando también la bajada de edad media en los equipos como otro de los grandes cambios.

Jóvenes talentos

La convivencia con jóvenes talentos como Thalys, casi veinte años menor, es para Andrés una oportunidad de aprendizaje mutuo, destacando que «ver sus ganas me contagia. Ellos quieren crecer y nosotros, los veteranos, debemos ayudarles desde el primer día. A veces siento que podría ser su padre, pero esa mezcla de generaciones es muy enriquecedora».

Más allá del fútbol, Fernández es un apasionado de la tecnología, recordando que «estudié informática hasta tercero de carrera. Siempre me ha encantado desmontar ordenadores, entender cómo funcionan las cosas», comenta. Esa pasión lo ha llevado a participar activamente en una empresa de inteligencia artificial aplicada a sectores industriales y agrícolas, puntualizando que «intento aprender de mis socios y aportar en la estrategia. No es una empresa deportiva, pero sí creo que el uso del big data en el fútbol es muy interesante, sobre todo para prever el rendimiento y adaptar fichajes a las necesidades del equipo», explica. Aunque aclara: «La inteligencia artificial no lo ve todo. El ojo humano sigue siendo clave».

En lo personal, Andrés mantiene una disciplina mental que se aleja del estilo de vida típico del futbolista mediático, reiterando que «miro cada semana el tiempo de uso del móvil. Me gusta leer, meditar, aprovechar el tiempo de forma consciente», confiesa. Una filosofía que le ayuda a mantener el equilibrio mental en una carrera tan exigente.

De cara al próximo encuentro frente al líder de la categoría, el portero es claro, argumentando que «nos tiene que motivar. Es el rival más fuerte hasta ahora y debemos aprovechar para medirnos, competir y demostrar de lo que somos capaces. Es una oportunidad para crecer como equipo», aseguró el ex portero del Osasuna, el Oporto o el Villarreal entre otros equipos.

Próximo rival, el Racing

Sobre el estilo de partido que espera, destaca la necesidad de equilibrio, respondiendo que «tenemos jugadores con calidad arriba, pero debemos conceder poco atrás. Queremos ser un equipo equilibrado, sólido, que cuando tenga una ocasión, la aproveche». Cree que aún es pronto para sacar grandes conclusiones, pero ve potencial. «Las notas se ponen al final. Ahora hay que trabajar y ganar cada fin de semana».

Fernández también reflexionó sobre su etapa anterior en el Levante, con un inicio irregular que acabó en ascenso, recordando que «el año pasado solo ganamos un partido en las tres primeras jornadas y acabamos campeones. Lo importante es sumar y mejorar semana a semana. A veces, las críticas de la primera vuelta nos ayudaron a crecer en la segunda».

Finalmente, valoró su rol como líder en el vestuario de la UD Almería, subrayando que «me gusta hablar, animar, corregir. Antes los jugadores nos gritábamos más, pero con sentido. Es importante que cuando alguien falla, reciba un aplauso y no un reproche. El compañerismo marca la diferencia». Y concluyó con un mensaje ilusionante para la afición, confesando que «queremos que se sientan identificados. Vamos a trabajar con compromiso para que eso se note cada domingo».