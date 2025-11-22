Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andrés Fernández calentando en Butarque La Liga
UD Almería

A. Fernández: «Hay compromiso y se nota en lo defensivo»

El guardameta salvó al Almería y destacó el bloque compacto atrás

Antonio del Rosal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:21

El Almería continúa atravesando uno de los momentos más fiables de la temporada y buena parte de esa estabilidad se explica desde la portería. Andrés ... Fernández, decisivo en Butarque con varias intervenciones de mérito, analizó tras el encuentro en UDA Radio las claves del triunfo, el crecimiento defensivo del equipo y el compromiso colectivo que se respira dentro del vestuario. El guardameta comenzó valorando sus sensaciones tras la victoria. «Muy contento con la victoria». Fernández reconoció la dificultad del duelo desde el primer minuto, tanto por la urgencia del Leganés como por el cambio táctico que preparó el cuerpo técnico. «Sabíamos que aquí iba a ser difícil, que el Leganés venía muy apurado por verse tan abajo, cuando es un equipo que tiene plantilla para competir arriba», explicó. Sobre el planteamiento, sostuvo que «hemos intentado hacer un cambio táctico para sorprender y, al final, en el fútbol muchas veces son los detalles. El que la marca primero…». Y añadió que el gol inicial lo cambió todo. «La primera ocasión que hemos tenido ha sido un tiro, un golazo de Embarba, que nos pone el partido más de cara y les provoca más precipitación». A pesar de la ventaja, el Leganés generó ocasiones claras y ahí apareció la figura del meta rojiblanco. «Ellos han tenido muchas ocasiones, pero el trabajo individual se está haciendo bien. El trabajo defensivo ayuda mucho, porque las defensas llegan y chocan al rival, y eso también ayuda. Así que nada, muy contento», valoró.

