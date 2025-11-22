A. Fernández: «Hay compromiso y se nota en lo defensivo»

Antonio del Rosal Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:21 Comenta Compartir

El Almería continúa atravesando uno de los momentos más fiables de la temporada y buena parte de esa estabilidad se explica desde la portería. Andrés ... Fernández, decisivo en Butarque con varias intervenciones de mérito, analizó tras el encuentro en UDA Radio las claves del triunfo, el crecimiento defensivo del equipo y el compromiso colectivo que se respira dentro del vestuario. El guardameta comenzó valorando sus sensaciones tras la victoria. «Muy contento con la victoria». Fernández reconoció la dificultad del duelo desde el primer minuto, tanto por la urgencia del Leganés como por el cambio táctico que preparó el cuerpo técnico. «Sabíamos que aquí iba a ser difícil, que el Leganés venía muy apurado por verse tan abajo, cuando es un equipo que tiene plantilla para competir arriba», explicó. Sobre el planteamiento, sostuvo que «hemos intentado hacer un cambio táctico para sorprender y, al final, en el fútbol muchas veces son los detalles. El que la marca primero…». Y añadió que el gol inicial lo cambió todo. «La primera ocasión que hemos tenido ha sido un tiro, un golazo de Embarba, que nos pone el partido más de cara y les provoca más precipitación». A pesar de la ventaja, el Leganés generó ocasiones claras y ahí apareció la figura del meta rojiblanco. «Ellos han tenido muchas ocasiones, pero el trabajo individual se está haciendo bien. El trabajo defensivo ayuda mucho, porque las defensas llegan y chocan al rival, y eso también ayuda. Así que nada, muy contento», valoró.

Portería a cero El crecimiento defensivo del Almería en los últimos encuentros –sólo seis goles encajados en las últimas nueve jornadas– fue otro de los puntos fuertes de su análisis. «Lo más importante es que el equipo está encontrando que todos tenemos un sentido de pertenencia a este grupo», aseguró. «A nivel defensivo no es sólo el portero o las cuatro defensas; los medios y la parte de arriba trabajan como cabrones. Todo eso suma y hace que el equipo parezca más sólido que al inicio de liga». Fernández destacó también la implicación total de la plantilla en ambas áreas. «Está todo el equipo: el defensa involucrado en el ataque y el atacante involucrado en la defensa. Es una de las claves». El portero puso como ejemplo la diana lograda por Chirino, lateral del equipo. «Day ha metido un gol, que en teoría es más defensa que atacante. Al final se trata de ayudarnos unos a otros y de que todos tengamos ese sentido de pertenencia; creo que lo estamos consiguiendo».

