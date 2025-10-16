Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Once inicial de la UD Almería UDA
UD Almería

Ya hay fecha oficial para el Almería-Cádiz de la jornada 14

Los rojiblancos se salvan, momentáneamente, de jugar en viernes o lunes, al menos hasta finales de noviembre

Antonio del Rosal

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:29

Comenta

La UD Almería ya tiene confirmados los horarios para sus próximos compromisos en LaLiga Hypermotion, y entre ellos destaca el partido frente al Cádiz CF que ha sido fijado para el domingo 16 de noviembre a las 16:15 horas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos responde a criterios de televisión, logística y optimización de horario para captar más público en el estadio.

Para la UD Almería, este nuevo horario exige una planificación aún más ajustada. El cuerpo técnico ya debe tener en cuenta los tiempos de recuperación, alimentación, desplazamientos, así como los horarios de entrenamiento previos. Además, la plantilla tendrá que adaptarse a esta franja horaria nocturna, especialmente si llega fatigada de partidos anteriores o viajes complicados. Para los aficionados, este horario ofrece un aliciente: un partido nocturno permite una mejor asistencia desde fuera de Almería y ofrece ambiente de tarde-noche en el estadio. No obstante, los que provengan de localidades más lejanas deberán prever los medios de transporte y llegar con tiempo, pues las conexiones nocturnas suelen ser más limitadas. En definitiva, el partido contra el Cádiz adquiere ahora una dimensión especial tanto deportiva como organizativa.

Lo positivo para la UD Almería es que tras la visita a Córdoba, jugará dos partidos seguidos en casa, primero contra el Castellón, el domingo 26 de octubre a las 18:30 y después recibirá también en el feudo rojiblanco al Eibar, el sábado 1 de noviembre a las 21:00. Dos partidos en los que los rojiblancos pueden despegar por completo en sus aspiraciones por ha

