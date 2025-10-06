Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La afición almeriense tendrá la oportunidad de adquirir online las entradas para el Zaragoza. A. Lof
UD Almería

Las entradas para el partido ante el Real Zaragoza ya están a la venta

Los precios se han establecido en 40 euros en tribuna (20 euros para la categoría infantil), 30 y 15 euros en preferencia y 20 y 10 euros en fondos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:49

Comenta

Las entradas para el partido que enfrentará a la UD Almería con el Zaragoza ya se encuentran a la venta, en una jornada que promete llenar de emoción el UD Almería Stadium. El encuentro, correspondiente a la novena jornada del Campeonato, se disputará el sábado 11 de octubre a las 18:30 horas y los aficionados podrán adquirir sus localidades online a través de la web oficial del club, tickets.udalmeriasad.com.

Los precios se han establecido en 40 euros en tribuna (20 euros para la categoría infantil), 30 y 15 euros en preferencia y 20 y 10 euros en fondos. En esta última ubicación, situada detrás de las porterías, existirá disponibilidad adicional en caso de que los abonados liberen su asiento, dado que el aforo completo de la campaña de abonos ya ha sido alcanzado, tal y como se informó desde el club.

La venta online permanecerá activa hasta las 16:30 horas del día del partido. Posteriormente, los seguidores que no hayan conseguido su entrada podrán dirigirse a las taquillas, donde se venderán las localidades que queden disponibles.

Los abonados accederán al encuentro utilizando su carné rojiblanco, asegurando así su presencia en un partido que enfrentará a la escuadra almeriense con un rival histórico de la categoría y que se presenta como uno de los grandes atractivos. La cita promete vivir un ambiente vibrante en las gradas, con la afición rojiblanca volcada con el equipo para intentar sumar tres puntos fundamentales frente a un conjunto como el Real Zaragoza.

Te puede interesar

