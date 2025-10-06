Empieza la ilusión de la Copa

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 6 de octubre 2025, 22:49 Comenta Compartir

Ayer se celebró el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey para la temporada 2025/26, que marca el inicio de la competición más abierta y emocionante del fútbol español. En esta edición, los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España –Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club– quedan exentos hasta la segunda ronda, mientras que los restantes 112 clubes de todas las categorías se enfrentarán en duelos a partido único que prometen emoción y sorpresas.

El sorteo se desarrolló con el sistema habitual, donde los equipos de categorías inferiores se emparejaron, en la medida de lo posible, con rivales de mayor rango. Entre los participantes había 16 equipos de Primera División, 21 de Segunda, 21 de Primera RFEF, 29 de Segunda RFEF, 11 de Tercera RFEF, 4 clasificados de la Copa Federación y 10 equipos provenientes de fases previas en categorías territoriales. La tensión y la expectación fueron máximas a medida que se fueron extrayendo las bolas, momento en el que se decidió la suerte de cada club y se configuraron los 56 enfrentamientos de esta primera ronda del torneo del KO, en el que el Barcelona defiende título.

Entre los emparejamientos más llamativos figuran aquellos que medirán fuerzas contra equipos de Primera División: At. Lleida-Espanyol, At. Sant Just-Mallorca, Constancia-Girona, Getxo-Alavés, Negreira-Real Sociedad, Puerto de Vega-Celta de Vigo, Ourense-Oviedo, Los Garres-Elche, Palma del Río-Betis, Maracena-Valencia, Toledo-Sevilla, Orihuela-Levante, Lucena-Villarreal, Inter Valdemoro-Getafe y Yuncos-Rayo Vallecano. Cada uno de estos duelos promete historias de David contra Goliat, con la posibilidad de sorpresas históricas en la primera eliminatoria copera.

El sorteo también contó con la participación de jugadores destacados de equipos modestos, quienes extrajeron las bolas en representación de sus clubes, un gesto simbólico que refuerza la naturaleza inclusiva y abierta de la Copa del Rey.

Con esta primera ronda copera, la competición arranca oficialmente, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de seguir de cerca a sus equipos y soñar con inesperadas gestas que se recordarán durante toda la temporada.