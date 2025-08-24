Empate y 'sorbo' de Copa en las visitas al Reino de León

La UD Almería ha jugado dos partidos en campo de la Cultural, uno en Liga y otro en el torneo del KO, siendo el de hoy el sexto 'estreno' fuera de los rojiblancos

José Gabriel Gutiérrez Almería Domingo, 24 de agosto 2025, 00:16 Comenta Compartir

En los quince 'estrenos' ligueros en Segunda División de la UD Almería, tras hacerlo jugando como local en la pasada jornada ante el Albacete, llegan el de visitante. La de hoy será la sexta como tal y el balance, en sus resultados, es bastante positivo para los rojiblancos. No en vano, en las cinco anteriores figuran tres victorias, una derrota y un empate, registro con el que comparecen en el escenario del Reino de León, donde hace ocho años jugó por vez primera la UD Almería, visitando a la Cultural y Deportiva Leonesa, logrando sumar un punto (0-0).

En los anteriores debuts ligueros visitantes de la UD Almería, en la 2017/18 hubo victoria en campo del Nàstic (0-1); en la 2019/20, derrota con el Cádiz CF (1-0); en la 2020/21, se impuso (1-2) al CE Sabadell; en la 2021/22, al FC Cartagena (1-3). La quinta, en el pasado campeonato 2024/25, con empate (2-2) en campo Racing de Santander.

Un punto y pase de ronda

El único partido de Liga que ha disputado la UD Almería en el Reino de León fue hace ocho años, en la séptima jornada de la temporada 2017/18, se jugó el viernes 29 de septiembre del 2017 y finalizó con empate (0-0). Arbitró el vasco Gorostegui Fernández-Ortega, que ofreció un 'recital' de tarjetas, mostrando doce amarillas, seis a cada equipo, y dos rojas, una al local Yeray y otra al rojiblanco Morcillo La UD Almería, entrenada por Luis Miguel Ramis, jugó con su segunda equipación, de color azul celeste, y alineó de inicio a René Román, Fran Rodríguez, Morcillo, Joaquín, Nano, Mandi, Verza, Fidel Chaves, Pozo y Juan Muñoz. También participaron Rubén Alcaraz, Nauzet Alemán y Pablo Caballero, completando la convocatoria Owona, Javi Álamo, Pelvis Estupiñán y el guardameta Fernando, que continúa en la UDA.

En la Cultural Leonesa, que estuvo dirigida por el técnico Rubén de la Barrera y recibió a la UD Almería ocupando en el cuarto puesto de la clasificación, se alineó Rodri Ríos, que había jugado anteriormente en la UD Almería, en la temporada 2013/14, en Primera División. Ambos acabaron la Liga buscando eludir el descenso, lo que logró la UD Almería, con 48 puntos, los mismos que la Cultural Leonesa, a la que había ganado (2-1) en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que provó el descenso leonés junto con FC Barcelona B, Lorca FC y Sevilla Atlético.

En la pasada temporada, la UD Almería volvió al Reino de León, encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El equipo leonés, que militaba en Primera RFEF, había eliminado al asturiano de la UD Llanera (0-2) y la UD Almería al madrileño de la UD San Sebastián de los Reyes (1-2), por lo que el 'pulso' con la UD Almería fue a partido único, finalizando con victoria (1-2) del equipo almeriense. El gol local lo marcó Txus Alba, en el minuto 17; en el m. 21, empató Nico Melamed y, en el 84 sentenció Leo Baptistao, pasando la UD Almería a la siguiente eliminatoria, en la que en dieciseisavos de final se enfrentó y ganó con holgura (4-1) al Sevilla, pese a que los hispalenses se adelantaron en el marcador.