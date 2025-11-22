Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Embarba celebrando un gol ante el Leganés A. Lof
UD Almería

Embarba: «Vivo un momento dulce en el que sale todo»

El jugador rojiblanco se ha convertido en el máximo goleador con 10 tantos en Liga

Antonio del Rosal

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:06

Adrián Embarba volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Almería en la victoria cosechada en Butarque. El atacante, que atraviesa uno de los ... mejores momentos de su carrera, analizó el encuentro y su espectacular gol en una tarde en la que reafirmó su papel determinante en el equipo. El futbolista atendió a los medios tras el partido y se mostró satisfecho, tanto a nivel personal como colectivo. «Muy bien, muy contento», arrancó el atacante, que enseguida puso el foco en la actuación general del equipo antes de hablar de su gol. «Lo primero, muy contento por el trabajo de todo el equipo. Era un partido que habíamos planteado de una manera un poco diferente, con otro sistema y la verdad que nos ha salido bastante bien». Embarba explicó que el nuevo dibujo le permitió recibir más cerca del área rival. «He cogido un balón más cerca del área, jugando en esa posición nueva, un poco de enganche o segundo delantero. He podido recortar, he visto un poco adelantado al portero y no me lo he pensado».

