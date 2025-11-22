Embarba: «Vivo un momento dulce en el que sale todo»

Antonio del Rosal Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:06 Comenta Compartir

Adrián Embarba volvió a ser uno de los grandes protagonistas del Almería en la victoria cosechada en Butarque. El atacante, que atraviesa uno de los ... mejores momentos de su carrera, analizó el encuentro y su espectacular gol en una tarde en la que reafirmó su papel determinante en el equipo. El futbolista atendió a los medios tras el partido y se mostró satisfecho, tanto a nivel personal como colectivo. «Muy bien, muy contento», arrancó el atacante, que enseguida puso el foco en la actuación general del equipo antes de hablar de su gol. «Lo primero, muy contento por el trabajo de todo el equipo. Era un partido que habíamos planteado de una manera un poco diferente, con otro sistema y la verdad que nos ha salido bastante bien». Embarba explicó que el nuevo dibujo le permitió recibir más cerca del área rival. «He cogido un balón más cerca del área, jugando en esa posición nueva, un poco de enganche o segundo delantero. He podido recortar, he visto un poco adelantado al portero y no me lo he pensado».

El golpeo, marca registrada del madrileño, volvió a decidir un encuentro. «Estoy en ese momento en el que sale todo y pues ha sido un golazo; la verdad que muy contento en lo personal», afirmó. Ese estado de forma sobresaliente alimenta incluso el pique sano que mantiene con su compañero Luis Suárez por ver quién firma más tantos esta temporada. «Espero que no pare esto, que siga esta racha. Lo comentaba con algún excompañero del Leganés. Estás en el momento dulce, entra todo, te salen las cosas con confianza», confesó. La dinámica colectiva también es una explicación para su rendimiento. El Almería acumula nueve partidos sin perder y se muestra cada vez más sólido. «El equipo siempre está marcando goles, estamos con muchísima confianza en el trabajo que hacemos. Otra portería a cero… hay que seguir porque esto es muy largo y queda mucho», subrayó el atacante, que considera que el compromiso defensivo del grupo es una de las claves del crecimiento.

