Embarba: «Rechacé ofertas de equipos de Primera»

Antonio del Rosal Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

En una entrevista exclusiva para la radio oficial de la Unión Deportiva Almería, Adrián Embarba mostró su renovada energía y su compromiso con el club, al que ha decidido quedarse pese a múltiples ofertas, tanto en España como fuera de sus fronteras. «Estoy muy feliz de seguir aquí, la verdad», comentó el futbolista, quien destacó lo importante que es para él sentirse a gusto en el equipo y contar con la confianza de los entrenadores y sus compañeros.

Embarba, que ha empezado la temporada con una actitud renovada, aseguró que su buen momento en el campo no es casualidad, confesando que «al final todo eso hace que tenga y mantenga la ilusión que demuestro cada fin de semana». De hecho, el extremo se mostró especialmente optimista sobre su futuro en el Almería, subrayando que su decisión de quedarse fue completamente personal, asegurando que «si estoy aquí es porque he querido, porque lo he sentido así, porque me siento importante».

Compromiso

La pretemporada y los primeros partidos de la liga han mostrado a un Embarba más comprometido que nunca con el proyecto de la Almería, un compromiso que ha estado presente en las conversaciones con el cuerpo técnico y la directiva, reconociendo que «he demostrado en todo momento mi compromiso aquí y la ilusión que tenía con el proyecto. Estoy aquí por decisión mía, aunque no voy a negar que hubo ofertas de Primera, tanto en España como fuera», comentó el jugador. El futbolista añadió que el trato recibido por el club y su entrenador ha sido clave para que su motivación siga intacta, puntualizando que «el staff y el club me han demostrado que me hacen sentir importante, que puedo ser el jugador que estoy intentando ser ahora con esa ilusión».

El regreso de un Adrián Embarba más suelto y 'juguetón' en el campo ha llamado la atención de aficionados y expertos, reiterando que «me considero un jugador callejero», reconoció el futbolista, quien hizo referencia a su infancia, marcada por el fútbol en las calles, respondiendo que «siempre he sido de salir a la calle con el balón. Me crié así, tanto en mi pueblo como en Madrid, y al final eso se plasma en mi forma de jugar», explicó.

De hecho, Embarba recordó su adolescencia, cuando su madre lo buscaba a menudo en la calle, siempre con un balón bajo el brazo, recordando que «me iba a la calle y no volvía hasta que salían a buscarme. He jugado toda mi vida con un balón y eso es lo que me mantiene motivado», añadió.

Buen ambiente en el vestuario

En cuanto a su relación con sus compañeros de equipo, Embarba destacó que la complicidad dentro del vestuario se nota en el campo, subrayando que «creo que entre todos nos hacemos mejores. Cuando uno baja el nivel, intentamos que no se note y ayudarle a que se ponga a su mejor nivel», comentó. El delantero también mencionó la sinergía con jugadores como Nico Melamed, Leo Baptistao y Arribas, quienes están brillando junto a él en el inicio de la temporada, respondiendo que «con Leo he coincidido en el Rayo Vallecano y con Nico en el Español, y al final esa confianza se transmite en el campo. Sabemos cómo jugar juntos, y eso es algo que hemos trabajado mucho en la pretemporada», detalló.

Embarba también abordó el tema de la ausencia de Luis Suárez, el máximo goleador del equipo la pasada temporada. Sin embargo, el futbolista no parece preocupado por ello, ya que el equipo está funcionando de manera colectiva en ataque, confesando que «si no es el delantero el que está acertado, que sean los extremos, o el media punta, o incluso un centrocampista. Lo importante es que el equipo gane y sume puntos», afirmó. El extremo de la Almería también destacó que la competitividad en el vestuario es clave para que todos los jugadores se mantengan a su mejor nivel, añadiendo que «la competitividad hace que todos estemos a mejor nivel, porque cada puesto está peleado».

Reencuentro con Aridane

Embarba también habló sobre la posible llegada de Aridane, quien podría unirse al equipo en breve. «Es un jugador con mucha experiencia, muy bueno por arriba, y nos va a ayudar mucho en defensa», afirmó el futbolista, quien destacó la importancia de contar con jugadores de experiencia en momentos clave de la temporada, confesando que «el conocimiento de la categoría y la contundencia de Aridane son aspectos que van a ser muy importantes para el equipo», agregó.

Respecto al enfrentamiento contra el Valladolid, un equipo que llega con el estigma de haber jugado en Primera, Embarba mostró una gran confianza en el potencial del Almería, declarando que «nos da igual el rival, tenemos que centrarnos en nosotros y demostrar que somos superiores a cualquiera», dijo. Para Embarba, el Almería debe seguir enfocado en su trabajo y mejorar partido a partido, argumentando que «tenemos un calendario difícil, pero el objetivo es sacar el mayor número de puntos posible, sin importar el rival», aseguró el atacante. En cuanto a los goles encajados, Embarba confía en que el equipo mejorará en ese aspecto, puntualizando que «sabemos que tenemos mucho potencial arriba, pero también sabemos que debemos mejorar atrás», comentó. El extremo mencionó que «el equipo ya ha demostrado su capacidad ofensiva, pero que hay que corregir errores defensivos».