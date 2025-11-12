Embarba: «Me quedé porque quiero ayudar a ascender»

La UD Almería atraviesa su momento más dulce de la temporada. Después de un inicio irregular, con dudas en los primeros compases del campeonato, el ... conjunto dirigido por Gaizka Garitano ha conseguido estabilizar su rendimiento y consolidarse en la zona alta de la tabla. La mejora ha sido tanto futbolística como emocional: el equipo transmite confianza, solidez y una identidad reconocible. Uno de los pilares de ese crecimiento es Adrián Embarba, capitán y referente dentro del vestuario, quien conversó con los medios para analizar la evolución del grupo y su propio papel en este nuevo impulso rojiblanco.

Desde el primer momento, el extremo madrileño quiso destacar el trabajo silencioso y constante del equipo desde el mes de julio. «Desde el principio el equipo viene haciendo un trabajo muy bueno, tanto a nivel personal como colectivo», aseguró. «Había unión incluso cuando los resultados no acompañaban». Según el jugador, esa conexión interna y la confianza mutua entre los integrantes del plantel fueron el motor que permitió al Almería salir del bache inicial y crecer con el paso de las jornadas.

Dureza de la categoría

Embarba subrayó que la fe en el grupo nunca se perdió, ni siquiera cuando la clasificación no reflejaba el esfuerzo que se veía en el día a día. «Éramos conscientes del grupo que somos, y se ha plasmado al final en resultados», explicó. «No es fácil ganar en esta categoría, cada punto cuesta muchísimo». En una Segunda División tan igualada, el equilibrio entre intensidad, trabajo táctico y mentalidad ha sido fundamental. El madrileño reconoció que el equipo atraviesa su mejor racha del curso y que el objetivo ahora es mantenerla viva el mayor tiempo posible. «Creo que es la mejor racha que tenemos hasta ahora y hay que alargarla lo máximo posible», apuntó. «Estamos encontrando regularidad, solidez y eso nos da confianza». La suspensión del reciente encuentro en Ceuta, marcada por el fallecimiento de un aficionado, fue un episodio que el vestuario vivió con tristeza y respeto. Embarba prefiere afrontarlo con serenidad. «No es lo mismo tener el partido por jugar que haber sumado, pero lo tomaremos como un bonus», comentó. «Ojalá ganemos el siguiente y también ese cuando toque».

El verano no fue sencillo para él. Tras su paso por el Rayo Vallecano en Primera División, muchos se preguntaban si regresaría al Almería o buscaría un nuevo destino en la élite. La respuesta fue clara y sincera: «siempre he priorizado estar aquí», afirmó. «Tenía opciones en Primera, pero mi prioridad era el Almería. Me valoran, me siento importante y estoy muy feliz con la decisión». Embarba explicó que su compromiso no fue una cuestión de contrato, sino de convicción personal. «Desde el primer momento el míster y el club contactaron conmigo. Fuimos de la mano, con la misma idea», relató. «Me he quedado para ayudar al equipo a ascender. Me hacen sentir importante y se nota en mi día a día». Su regreso, más maduro y experimentado, ha reforzado el liderazgo del vestuario.

Sanciones a Lopy

Ese liderazgo también se puso a prueba en los momentos difíciles. El capitán habló con naturalidad sobre el episodio protagonizado por Lopy, que fue sancionado tras una reacción impulsiva. «Todos nos equivocamos», reflexionó. «Lopy es joven y enseguida se dio cuenta, pidió perdón y asumió las consecuencias. Dentro del vestuario lo hablamos y él es un chico sin maldad, muy buena persona». Para Embarba, la gestión de ese tipo de situaciones refuerza la unión del grupo y demuestra la madurez colectiva. A nivel individual, el madrileño vive una temporada brillante en lo estadístico. «He insistido mucho esta temporada en hacer números», confesó. «Estoy siendo más decisivo, tomo mejores decisiones y siento la confianza de mis compañeros».