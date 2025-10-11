Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Embarba celebrando su gol ante el Zaragoza A. Lof/C. Barba
UD Almería

Embarba: «Cada partido es una final para nosotros»

El delantero se mostró contento tras sumar los tres puntos ante el Real Zaragoza

Antonio del Rosal

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:43

no de los protagonistas del encuentro valoró el triunfo en UDA Radio, destacando la superioridad del equipo a lo largo del partido. «La verdad que estamos muy contentos por el resultado, por sumar tres puntos en casa, por seguir alargando la racha sumando y al final creo que hemos sido superiores durante todo el partido», explicó. Pese a no marcar en la primera mitad, el equipo mantuvo la paciencia y los goles llegaron tras el descanso, reconociendo que «tuvimos un arranque de la segunda parte muy bueno que nos hemos puesto 2-0». El futbolista también hizo hincapié en la necesidad de mejorar el control del juego en ciertos momentos, argumentando que «tenemos que tener esa personalidad, esa calma, tener un poco de trabajo de quedarnos el balón, del oficio, de que no nos metan gol tan fácilmente», señaló tras un encuentro en el que el Almería encajó dos tantos pese a ir por delante. Aun así, Embarba valoró positivamente el rendimiento colectivo, respondiendo que «creo que el partido del equipo ha sido muy bueno».

Sobre el buen momento del conjunto almeriense, el jugador reconoció el gran estado anímico del vestuario rojiblanco, puntualizando que «estamos surgiendo muchísima confianza». Subrayó el madrileño, que además le dio importancia a la regularidad. «El volver a ganar es lo que te hace engancharte arriba, que es lo que queremos». Consciente de que la temporada es larga, el delantero remarcó que «cada partido es una final», y que esa mentalidad será clave para alcanzar los objetivos marcados.

El futbolista madrileño celebró su quinto gol de la temporada, aunque admitió irse con cierta frustración, expresando que «estoy en un sitio donde he querido estar, donde quiero estar y se me nota. Me voy también un poco cabreado porque podrían haber sido dos o alguno más», concluyó el jugador de la UD Almería, que ahora es el pichichi del equipo.

