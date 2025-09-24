Embarba hace olvidar a Luis Suárez

Antonio del Rosal Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Por el momento, el mejor 'fichaje' de la temporada en la UD Almería, no está siendo ni Thalys que costó algo más de 6 millones de euros, ni Patrick Soko que llegaba con buenas cifras goleadoras sino que Adrián Embarba está siendo el gran descubrimiento de Rubi en esta segunda etapa como rojiblanco del madrileño. Los goles están justificando su trabajo y compromiso; Embarba lleva 4 goles en 6 jornadas, incluso falló un penalti contra el Valladolid. Ahora mismo, es el máximo goleador del equipo, por delante de Arribas que lleva 3 tantos; Nico Melamed y Baptistao llevan dos tantos.

Aunque lo importante no son solo las buenas estadísticas sino los momentos en los que ha aparecido el ex futbolista del Rayo Vallecano. Marcó el tanto del empate contra el Sporting de Gijón, un golazo desde fuera del área y tuvo 10 minutos de vértigo, que le sirvieron a los rojiblancos para inclinar el campo a su favor; además, Embarba también dio un larguerazo, que bien podría haber sido el gol de la jornada con diferencia. En el partido contra la Real Sociedad B, en San Sebastián, el atacante salió desde el banquillo y gracias a un gol suyo el Almería salvó un punto. Durante la primera jornada de la Liga Hypermotion, marcó un tanto al inicio del partido contra el Albacete, fue el que abrió la lata aunque los indálicos acabaron empatando. Por estos momentos de 'épica' y por sus goles Embarba está haciendo que la sombra de Luis Suárez sea cada vez menos estirada.

Enfocados en Las Palmas

Después de seis jornadas, los rojiblancos ocupan la tercera posición en cuanto a goles marcados; en concreto 12 por detrás de los 17 del Real Racing Club de Santander y de los 15 del líder, Deportivo de La Coruña. Además, el potencial ofensivo de los indálicos es elogiado por todos sus rivales. Delante, la UD Las Palmas sólo ha encajado cuatro tantos, los mismos que Dépor y Real Valladolid, pero el conjunto amarillo es el que menos disparos ha recibido; un total de 46, 15 de ellos entre los tres palos. Una solvencia defensivo considerable que el Almería tendrá que derribar.

Ahí estará una de las claves de la confrontación, como también ocurrirá en el área contraria porque a los locales les cuesta hacer goles; llevan 7 a favor, 3 de ellos en el Estadio de Gran Canaria. Pero claro, los rojiblancos son los que más encajan, 13, junto al Albacete y al colista Granada. Eso sí, la mejoría en defensa es clara y la ocasiones que reciben han disminuido. En cualquier caso, son datos que resultan contradictorios para dos candidatos al ascenso, aunque pueden compensarlos. Uno, marca poco, pero también es complicado de batir, la UD Las Palmas, y otro encaja mucho si bien goza de un gran arsenal arriba, la UD Almería… Y ambos caminos pueden llevar a la victoria.La plantilla almeriense sigue con su preparación, ya a puerta cerrada en el Anexo, donde realizará todos sus entrenamientos durante esta semana y la siguiente al estar cambiándose el césped del estadio. Como ya hemos venido informado Rubi tiene disponibles a todos sus efectivos salvo a Lopy, pendiente de evolución por una lesión de grado 1 en el aductor.

Firma de autógrafos pública

Andrés Fernández, y el delantero brasileño Thalys, que ha sido uno de los últimos fichajes realizados para la presente temporada, van a firmar autógrafos este jueves, a partir de las 18.30 horas, en un stand que va a montar el club en la Plaza de las Velas de la capital almeriense. Esta actividad se incluye dentro de los actos que se están llevando a cabo en la Semana Europea del Deporte que organiza la concejalía de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería con el fin de potenciar la práctica deportiva y los hábitos saludables entre todos los sectores de la sociedad. Los jugadores del Almería atenderán a los aficionados que se den cita para firmarles autógrafos y hacerse fotos con ellos en un lugar, como la Plaza de las Velas, donde durante los últimos años se han festejado los éxitos de la entidad, como los ascensos a la máxima categoría del fútbol español.

Arribas y Embarba, los 'MVP'

Ambos jugadores de la UD Almería han aparecido en el once ideal de la jornada que presenta cada semana la Liga. Los dos rojiblancos se han ganado un hueco en este once de mejores jugadores del fin de semana, ya que gracias a sus goles, el conjunto rojiblanco pudo sumar los tres puntos.

Además, de los jugadores indálicos, el once ideal de la jornada lo conforman con Guilherme del Real Valladolid en la portería, Álex Suárez y Mika Mármol, ambos laterales de la UD Las Palmas. En el centro de la retaguardia aparecen Jesús Vallejo del Albacete y Kovacevic del Cádiz. El la medular los mejores fueron Arribas, junto con otros dos futbolistas de Las Palmas como Jonathan Viera y Manu Fuster. En el extremo derecho, el mejor del fin de semana ha sido David Mella del Deportivo de la Coruña y arriba en la punta de ataque, el ariete del Eibar, Jon Bautista.