Embarba ya incumplió su palabra de jugar en Segunda con la UDA

Adrián Embarba jugó su última temporada en las filas rojiblancas hace un año, en la temporada 2023-2024, cuando la UD Almería descendió de forma prematura, siendo uno de los peores equipos descendidos de la historia del fútbol español.

El extremo habló en sala de prensa el 2 de mayo de 2024 cuando la temporada aún no había acabado, pero en aquel momento el Almería ya era matemáticamente de Segunda División. Embarba lanzó un mensaje de optimismo a los aficionados sobre su futuro, pero resultó ser un mensaje falso, ya que se marchó del Almería para seguir jugando en Primera División; Embarba declaró sobre su continuidad en Segunda con la UDA en sala de prensa en el 2024 que «por supuesto que estoy dispuesto a quedarme y ojalá poder devolver al Almería a la Primera División. Ya he subido, y como campeón, con el Rayo y con el Espanyol; tengo contrato en vigor, estoy muy a gusto en Almería y me siendo querido aquí, pero también hay que hablar con el club y saber qué piensa».

Hace un año, al igual que ahora Embarba repite casi las mismas palabras para lanzar un mensaje tranquilizador a los aficionados, es cierto, que el futbolista siempre se escuda o deja la última palabra a la entidad rojiblanca, de forma, que con sus declaraciones no se genere una presión añadida.

Por delante, queda menos de un mes para saber que pasará, lo cierto es que si quiere mantener el sueldo que antes tenía en Primera División es imposible, por lo que tendrá que rebajárselo si quiere seguir en el conjunto indálico. A día de hoy, no hay ofertas firmes por el jugador madrileño.

Teniendo en cuenta el ejemplo de sus ex compañeros, a Adrián Embarba le conviene jugar un año en Segunda. Luis Javier Suárez, se comprometió con el Almería para jugar en la Liga Hypermotion, finalmente acabó siendo el pichichi de la categoría y fichando por el Sporting de Lisboa, equipo de que juega en la Champions League. AL igual que Marc Pubill, el lateral volvió a recuperar su mejor versión en el fútbol de 'plata' y ahora jugará en el Atlético de Madrid. Aunque es cierto, que Pubill estuvo a punto de salir en el verano del 2024 cuando pasó el reconocimiento médico con la Atalanta. Dion Lopy está en la misma situación, puede seguir progresando en Segunda y seguramente que acabé explotando futbolísticamente para fichar por un club europeo que juegue algún torneo continental.