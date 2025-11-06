Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Embarba m,arcándole un gol al Eibar UDA
UD Almería

Embarba: «El equipo está con mucha confianza»

El jugador rojiblanco analizó la actualidad del equipo y reconoció que lo importante es la victoria del equipo, por encima de su nivel

Antonio del Rosal

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:49

Comenta

Embarba volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes del equipo. Su gol fue decisivo para sumar tres puntos más y ... mantener la buena racha. El propio jugador, al ser entrevistado tras el encuentro, se mostró satisfecho con el resultado y con su rendimiento personal. «Muy contento, sobre todo por los tres puntos. No es fácil encadenar victorias seguidas y cuando tienes partidos en casa, al final puedes confiarte o pueden pasar muchas cosas y al final hay que sacarlo, es lo que hemos hecho y sumando con otro gol para ayudar al equipo en ese objetivo y la verdad que muy contento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  4. 4 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  5. 5

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  8. 8

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  9. 9 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Embarba: «El equipo está con mucha confianza»

Embarba: «El equipo está con mucha confianza»