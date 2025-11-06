Embarba: «El equipo está con mucha confianza»

Embarba volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes del equipo. Su gol fue decisivo para sumar tres puntos más y ... mantener la buena racha. El propio jugador, al ser entrevistado tras el encuentro, se mostró satisfecho con el resultado y con su rendimiento personal. «Muy contento, sobre todo por los tres puntos. No es fácil encadenar victorias seguidas y cuando tienes partidos en casa, al final puedes confiarte o pueden pasar muchas cosas y al final hay que sacarlo, es lo que hemos hecho y sumando con otro gol para ayudar al equipo en ese objetivo y la verdad que muy contento».

El atacante destacó la gran primera mitad del equipo, en la que dominaron completamente el juego y dejaron el marcador prácticamente sentenciado antes del descanso. «Sí, la verdad que hemos hecho una muy buena primera parte. Es un equipo complicado, aunque no lo parezca, porque te vas con un 3-0 al descanso». Con esa ventaja, el equipo supo controlar los tiempos y manejar el ritmo durante la segunda parte, evitando cualquier susto serio del rival.

Gran nivel colectivo

Embarba también subrayó el mérito del equipo por saber contrarrestar el juego directo y la presión del contrario. «Es un equipo que aprieta, que juega directo, que son incómodos y los hemos sabido contrarrestar y bueno, ya te digo, ese 3-0 nos ha dado mucha confianza para la segunda parte. Intentar que no pase nada, sobre todo en nuestro campo». Pese a encajar un gol a balón parado, el grupo se mantuvo sólido hasta el final, asegurando la victoria con oficio y concentración.

Con esta, ya son dos victorias consecutivas en Liga, a las que se suma el triunfo en la Copa del Rey. El jugador valoró muy positivamente esta dinámica ganadora. «Sí, lo que te digo, es muy difícil ganar victorias seguidas en esta liga tan igualada. Los rivales, ya te digo, te lo ponen muy complicado y al final estamos haciendo un muy buen trabajo». Además, quiso resaltar el papel de la afición, que está siendo clave en el rendimiento del equipo, aportando energía y apoyo constante. El futbolista no dudó en reconocer que el equipo vive un gran momento, pero pidió mantener la concentración y seguir trabajando con humildad. «El equipo está con mucha confianza, sacando los resultados, los partidos, con un juego que creo que os gusta. La afición nos ayuda y creo que está contenta y la verdad es que hay que seguir en esta línea todos juntos y seguir sumando victorias». El grupo se encuentra en una dinámica positiva y cada partido supone una oportunidad para seguir creciendo. Pensando ya en el próximo compromiso, Embarba dejó claro que no hay lugar para la relajación. «No, ya te digo que todos los partidos son muy difíciles. En este caso, contra un equipo que encaja muy pocos goles, que en su campo está muy fuerte y bueno, hay que disfrutar esta victoria como dices, pero ya con un ojo puesto en el fin de semana porque, por suerte o desgracia, esta liga no para». El equipo afrontará una visita complicada, pero con la ilusión de continuar la racha positiva.

Finalmente, al ser preguntado por la dedicatoria de su gol, Embarba fue claro y emotivo. «No, yo ahora siempre se lo dedico a mi novia que está aquí en la grada ayudándome, apoyándome y la verdad es que muy contento de seguir marcando, ojalá le pueda dedicar muchos más y ya te digo, estoy muy contento a nivel personal y me está siguiendo las cosas». Con estas palabras, el goleador cerró una jornada redonda, tanto para él como para el equipo, que sigue soñando con alcanzar grandes metas esta temporada.

Melamed, líder

El Almería volvió a sumar una nueva victoria en casa y lo hizo con autoridad. Uno de los protagonistas del encuentro, Nico Melamed, destacó tras el partido la eficacia mostrada por el equipo desde el inicio. «Sí, ha sido una muy buena primera parte. Hemos sido eficaces, que creo que era lo que nos venía faltando un poquito en los últimos partidos a pesar de sacarlos adelante. Y nada, creo que estamos muy bien». El jugador reconoció que el equipo atraviesa un gran momento y que la confianza colectiva es clave para mantener esta buena racha de resultados.

Melamed subrayó la importancia de las dos victorias consecutivas en casa y de la tercera lograda en la Copa del Rey, señalando que el grupo se encuentra en un punto de madurez y ambición. «Sí, queremos ser el equipo a batir de esta categoría. Estamos muy confiados en nosotros mismos. Queremos seguir en esta dinámica de seguir sacando los partidos, confiados en lo que hacemos, en el trabajo del equipo y sobre todo en ir partido a partido como venimos haciendo». El futbolista insistió en la necesidad de mantener la concentración y seguir mejorando semana a semana para consolidarse en los puestos altos de la clasificación.

El mediapunta también habló sobre las aspiraciones del equipo. «Somos un gran equipo, pero nos hace falta demostrarlo, cada fin de semana», añadió el delantero.