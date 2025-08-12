Embarba: «No se me caen los anillos por jugar en Segunda»

Antonio del Rosal Martes, 12 de agosto 2025, 15:42 Comenta Compartir

Adrián Embarba, el jugador de la UD Almería, habló para UDA Radio tras vencer a Al-Nassr. El jugador rojiblanco tiene todavía contrato con el conjunto rojiblanco a pesar de que la temporada pasada jugó en el Rayo Vallecano en calidad de cedido. El atacante comentó la victoria contra el conjunto saudí, respondiendo que «la verdad es que contento de estar aquí, siempre lo he dicho, desde el primer día me he sentido como en casa. Hemos ido de menos a más esta pretemporada y hoy se ha visto un grandísimo Almería que ya está a poco más de una semana de competir de lo que nos gusta y la verdad es que contra un rival de categoría ha dado la cara, hemos ganado y a lo personal muy contento, físicamente ya a buen ritmo como todo el equipo y contento por esos dos goles», aseguró el madrileño.

El ex jugador del Rayo Vallecano habló sobre la posibilidades continuar en el Almería esta temporada y volver a jugar en Segunda División, declarando que « ya he jugado esta categoría más de una temporada y la verdad es que es muy difícil, es muy larga, es muy igualada y al final, como he dicho, no se me caen los anillos por jugar en Segunda División, estoy preparado». El atacante, reconoció que si cuentan con él en Almería, no le importaría jugar en Segunda, argumentando que «si me siento valorado por el club, por la afición, por los compañeros y estoy en un sitio en el que me encuentro a gusto, doy mi máximo y ya digo que no miro la categoría y ojalá pueda ayudar a que la Almería vuelva a la máxima categoría del fútbol español. Hay que recordar que Embarba en el 2020 jugó con el Espanyol en el fútbol de plata logrando un ascenso a Primera División, con el equipo de su 'vida', el Rayo Vallecano, también ha jugado en Segunda, con los vallecanos, Embarba también logró subir de categoría. Por lo que tiene experiencia en ascensos a la 'élite', aunque en su curriculum también hay, al menos, tres descensos de categoría con diferentes equipos.

Doblete

El jugador indálico marcó dos de los tres goles que el Almería le endosó al equipo de Cristiano Ronaldo, el primero de los goles que marcó Embarba fue un golazo casi desde el centro del campo, aprovechando la salida del portero rival. El futbolista describió dicho tanto, relatando que «cuando veo que el portero la puede dejar ahí suelta me anticipo. Es verdad que es un mal despeje de su parte, pero bueno... la pongo perfecta. Al final, la pongo 'bombeadita' para que el defensa no llegue y me ha dicho que creo que ha sido Centelles, que parece fácil ese remate», aseguró Embarba. En cuanto al segundo tanto del madrileño, explicó como culminó un gran jugada colectiva, subrayando que «al final ahí se ve también el grupo que somos, la calidad, los jugadores y al final lo hemos hablado también en el descanso. En la primera parte hemos tenido muchas ocasiones que quizás nos hemos precipitado, en esas hemos tenido un poco más de pausa, hemos dado un pase más y al final cuando se tiene esa tranquilidad dentro del área pues llegan las ocasiones y la segunda parte creo que hemos sido más acertados en ese caso».

El delantero explicó como llega la UD Almería a poco menos de una semana del estreno liguero contra el Albacete, analizando que «estamos bastante contentos. Llevamos, ya te digo, físicamente bien, que es lo que se trata la pretemporada. Este partido ya era para apretar un poco más, conseguir una victoria como hemos hecho aquí en casa y esto es lo que tiene que ser. En casa tiene que ser una caldera con nuestra gente y por ahí pasa también el objetivo y hacernos fuertes aquí. Llevamos muy bien físicamente, hemos trabajado mucho toda la pretemporada a pesar de empezar incluso un poco más tarde que los demás rivales y la verdad que ese es el objetivo, llevar lo mejor posible para la competición».

Rol de Embarba

El jugador indálico, confesó como se siente dentro del vestuario del Almería tras realizar toda la pretemporada bajo las órdenes de Rubi, a pesar de haber sido uno de los favoritos para salir cedido durante este verano. Embarba reconoció que «noto que tengo un rol en el que me siento importante, siempre me he sentido así, tanto los compañeros, como el cuerpo técnico como el club, eso me lo transmiten y hacen que coja la confianza que tengo y al final...tengo ese 'rol' de líder en el vestuario e intentaré ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda», afirmó el jugador.

El extremo habló de las capacidades que necesita un jugador para estar preparado y jugar en la Liga Hypermotion, confesando que «al final hace falta gente con carácter, gente que tenga experiencia, que tire del carro en lo bueno y lo malo y me considero ese tipo de jugador, pero vamos a mirar lo de esta temporada y vamos a tener una mentalidad positiva», concluyó el ex futbolista del Espanyol y del Rayo.

El futbolista tiene contrato con la UD Almería por un año más hasta junio del 2026. Es decir, el Almería podría traspasarlo este verano y sacar algo de beneficio económico, o aguantarlo una temporada, revalorizarlo y ofrecerle una ampliación de contrato como sucedió en el caso de otros jugadores que despuntaban, por ejemplo, como con Samú Costa en su día. Lo cierto, es que Embarba supera la treintena y eso dificulta mucho su revalorización.

Nuevos compañeros

Adrián Embarba analizó la llegada los nuevos fichajes, por el momento, la entidad rojiblanca ha hecho 9 incorporaciones, la mayoría enfocada a mejorar defensivamente la plantilla, reconociendo que « es verdad que hemos hecho mucho hincapié en trabajar desde atrás, creo que es importante porque al final calidad hay de sobra para luego a la hora de atacar con pocas pinceladas haremos peligro y si trabajamos eso desde arriba, no solo los defensas, el bloque entero, el defender, estar comprometidos, el que nos haga en pocas ocasiones, al final creo que va a ser un equipo fuerte y al final vamos a pelear por el objetivo».

El futbolista de la UD Almería ha tenido mucha presencia durante esta pretemporada bajo las órdenes de Rubi; Embarba ha participado activamente en tres de los seis amistosos que han disputado los rojiblancos en en las últimas semanas. En total, Embarba ha disputado 206 minutos repartidos entre los encuentros del Al-Nassr, el Marbella el Málaga. Amistosos en los que Almería cosecho una victoria, un empate y una derrota contra el Málaga. Es cierto, que el nivel de Embarba durante la mayoría de amistosos ha sido instrascendente, pero contra el Al-Nassr marcó dos goles estando muy acertado de cara a portería. El madrileño podría aprovechar su baza y ganarse un hueco ante la falta de fichajes ofensivos, en lo que llevamos de mercado de verano, tan solo han llegado Soko y Horto para la parcela de ataque. Además, Nico Melamed no está al nivel esperado y Embarba podría convertirse en el dueño del extremo zurdo, que es su posición natural jugando a banda cambiada. Hay que recordar que ha día de hoy, Embarba está inscrito en la Liga para jugar con el cuadro andaluz en la primera jornada. Todo apunta a que volverá a jugar en Segunda, al menos las primeras jornadas, ya que el mercado de fichajes se cierra el próximo 1 de septiembre. Haciendo un regreso al pasado, el mejor momento de forma de Embarba en las últimas temporadas fue con el Almería y de la mano de Rubi. En la temporada 2022-2023, el delantero marcó un gol importante en la última jornada. Embarba marcó de penalti contra el Espanyol, haciendo el empate a tres y logrando la permanencia para los rojiblancos en el último suspiro. Aquel curso, el atacante disputó un total de 31 partidos, uno de ellos fue en la Copa del Rey. Embarba marcó 4 goles y dio 3 asistencias en 1522 minutos que jugó en la 2022-