El Eldense aprende la lección del Cartagena y del Racing de Ferrol

El CD Eldense está cerca de confirmar un dramático efecto rebote al llegar al fútbol profesional después de un meteórico ascenso. Hace apenas tres años militaba en Segunda RFEF, pero una trayectoria meritoria le situó en Primera RFEF en el año 2022 para culminar el ascenso a Segunda División (Liga Hypermotion) en 2023. La pasada campaña, la de su debut en la categoría de plata sesenta años después, los alicantinos fueron una de las mayores sorpresas. La motivación del recién llegado provocó, como tantas veces en tantos otros equipo, una sobreactuación que pudo suponer culminar la obra con la llegada a la Primera, ya que peleó por los puestos de playoff durante muchas jornadas. Pero la prueba de fuego, como siempre, era la segunda temporada, ésta, la de la confirmación. Y ahí es donde el Eldense lo está pasando muy mal, aunque aún tiene vida, tiene esperanza y, como ha demostrado en muchos partidos, potencial para alcanzar el objetivo, aunque para ello requiere una alta dosis de fortuna.

La campaña comenzó bien, con Daniel Ponz dirigiendo al equipo que, antes de Navidad, ya había empezado a caerse. En marzo llegó un ex de la UDA, José Luis Oltra, quien, aprovechando lo mejor del trabajo de Ponz y motivando al equipo, consiguió matenerlo con vida hasta la fecha.

Esquema táctico

Daniel Ponz apostaba siempre por un dibujo 1-4-4-2 buscando hacer los partidos muy largos, con una alta intensidad durante todos los minutos de juego aplicando una alta presión al rival que, no obstante, no sirvió para ocultar su carencias.

José Luis Oltra también ha utilizado mucho el dibujo 1-4-2-3-1 y también ha aplicado el libro de estilo de Ponz, a saber, presión alta, repliegue defensivo para minimizar daños atrás, salida rápida hacia la portería rival y solidaridad entre todas las líneas. La puesta en escena del técnico de Catarroja siempre ha causado muchas dificultades al rival de turno, como podrá comprobar la UDA hoy domingo. El problema, como sucede a tantos equipos de la categoría, es la dificultad para resolver con acierto las ocasiones creadas.

Así las cosas, el Eldense de Oltra no ha perdido la motivación, ya que tiene al Zaragoza a tiro y, aunque la empresa no es fácil, la línea de los cincuenta puntos no parece lejana. Incluso podrían valerle menos puntos para alcanzar la permanencia.

Los de Elda han encontrado una interesante regularidad en sus resultados dentro y fuera de casa. Especialmente en las últimas jornadas han sumado mucho lejos de su estadio y eso les da una motivación extra para intentar asaltar un campo tan complejo con el del UDAlmería Stadium. Sea como fuere, Oltra es muy optimista, ya que, como dijo hace días, «tenemos nuestras armas y sabemos como contrarrestarles y vamos con ilusión a Almería, conscientes de que cada vez queda menos margen y cada vez te obliga más el resultado». Además, el valenciano no dudó al señalar que el partido de Almería será de los de puerta grande o enfermeria, en una clara declaración de intenciones sobre la actitud que tendrá su equipo sobre el césped mediterráneo, sabiendo, además, que los de Rubi sufren constantes e inexplicables desconexiones durante los partidos y que, tanto frente a Cartagena como Racing de Ferrol, se complicaron partidos que parecía sencillos. El Eldense quiere concluir la faena que dejaron a medias sus compañeros de zona baja, ya descendidos.