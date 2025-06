Édgar: «Ahora estamos mejor que durante la racha de imbatibilidad»

Antonio del Rosal Miércoles, 4 de junio 2025, 19:46 Comenta Compartir

Édgar González, el jugador de la UD Almería, habló en UDA Radio sobre la actualidad del equipo rojiblanco. El defensor comenzó la entrevista hablando de la certificación del play off, confesando que «estamos contentos, con muchas ganas, era algo que veníamos trabajando desde hace tiempo. Estaba claro que queríamos ascender directo, pero tal y como se dio la temporada y ya en las últimas semanas creo que nos centramos bastante en cerrar este paso, en meternos en los puestos de promoción».

El ex jugador del Oviedo dio alguna pista de como se encuentra el vestuario rojiblanco de cara a las semifinales del play off, argumentando que «el equipo está con ganas, muy motivados y va a ser una eliminatoria muy bonita, muy difícil. Creo que ellos son un gran equipo, pero que nosotros, si estamos bien, tenemos armas para ser superiores y para llevárnoslo».

El Oviedo y el 'factor campo'

Édgar sabe que el empate a doble partido le beneficia al Oviedo, sobre todo, porque la vuelta se juega en el Carlos Tartiere, reconociendo que «veremos cómo planteamos todos el partido, nosotros está muy claro que este sábado evidentemente es clave, pero el sábado más que nunca es muy importante sacar un buen resultado aquí en casa, sabemos que a ellos les vale el empate en caso de llegar después de la prórroga y al final pues el Oviedo también va a poder un poco jugar con eso».

El zaguero reiteró que deben de sacar una victoria con margen para no pasar grandes apuros en Oviedo, reiterando que «es clave poder sacar una ventaja aquí, no tengo miedo de ir allí y tener que ganar tampoco; creo que al final hay que aprovechar estar en casa con nuestra gente y igual si hay estos ratos de más respeto que sea por su parte, que nosotros hagamos nuestro partido, que vayamos a por la victoria desde el primer minuto y que evidentemente sin descuidar el mantenernos en bloque, el no conceder ocasiones, pero ir a por ellos, al final hacer un poco con consciencia, pero un poco el fútbol que llevamos haciendo toda la temporada y sobre todo en los momentos buenos de la temporada, el ser protagonistas, tener mucho balón y tener muchas, generar muchas ocasiones de gol».

El jugador indálico habló del estado de forma del equipo tras toda la temporada, reconociendo que «ahora mismo estamos en el mejor momento de la temporada, más incluso que en la racha de los meses que ganábamos todos los partidos», aseguró Édgar.

El futbolista de la UD Almería destacó la mejor defensiva del equipo, describiendo que «pienso que en cuanto a seguridad defensiva y la sensación incluso de solidez interna nuestra, creo que estamos mejor que en esa época. Se está trabajando muy bien en los entrenos, los partidos creo que están saliendo tal y como nos los planteamos, encima en el momento más duro de la temporada, donde siempre cuesta mucho sacar los partidos y también pues hacer un poco el juego que quieres. Creo que en las últimas semanas hemos estado bien, hemos estado sólidos y que nos viene el play off en el mejor momento como grupo, como equipo y que hay que aprovecharlo. Hay que remar todos en la misma dirección, también va a ser clave la afición», concluyó el jugador.

Metamorfosis del Almería

El defensa indálico reconoció que la UD Almería ha mejorado y que sabe sufrir, puntualizando que «lo he dicho alguna vez, creo que en comparación con la primera vuelta, el trabajo defensivo del equipo, no hablo de línea defensiva o de jugadores en concreto, sino del bloque, de todo el equipo, creo que está siendo muy bueno, que hemos limitado las ocasiones del rival a muy pocas. Sí es verdad que tuvimos una racha donde nos penalizaba bastante, tenían los rivales una o dos ocasiones y encajábamos siempre y ahora pues se ha dado un poco la vuelta».

El futbolista indálico destacó la importancia de no encajar goles, respondiendo que «al final es muy difícil que el equipo rival no tenga ninguna ocasión en todo el partido, estamos consiguiendo mantener la portería a cero repetidamente y como digo, creo que la sensación es de que siempre solemos tener tramos en los partidos donde tenemos mucho el balón y tramos de partidos de ni que sean 5, 10 o 15 minutos donde tenemos muchas ocasiones seguidas, pero en el resto del partido donde es más difícil igual tener el balón, donde al final el equipo rival también juega y plantean su partido, no sufrimos, no nos metemos atrás y concedemos muchas ocasiones, nos mantenemos sólidos, nos mantenemos en bloque y eso es la clave».

Análisis del Oviedo

El zaguero es consciente de que va a ser una eliminatoria ante un equipo muy físico, destacando que «lo hemos visto también en nuestros partidos en contra, ellos al final un poco también por características del club, un poco de estilo de juego de siempre del club y de los equipos del norte también, aparte tienen jugadores de mucha calidad, pero su potencia principal creo que es lo físico, es un equipo rocoso que concede muy pocas ocasiones, que llevan los partidos a un duelo físico importante, muchos lo que digo, muchos duelos, muchos choques, muchas disputas y va a ser un poco también eso, el ganar cada una de estas disputas, cada uno de estos duelos individuales, cada uno de nosotros con el jugador que te toque marcar y ponerte ya desde ese punto, igualar ese desgaste físico y a partir de ahí pues confiar en que la calidad de nuestro equipo en una igualdad de intensidad y en una igualdad de duelo físico se puede imponer».

Édgar González repasó los resultados anteriores contra el Oviedo, expresando que «el partido de allí, recuerdo que no fue bueno, que sufrimos, aún así estuvimos en partido hasta gran parte de la segunda mitad, pero sí es verdad que sufrimos y aquí en casa sí que fue un partido ya distinto, más de tú a tú, de dos equipos con su planteamiento, recuerdo que ellos salieron mejor en la primera parte, bien posicionados y después igual nosotros dimos un poco la vuelta al final sobre todo del partido y estuvimos a punto incluso de remontar».

El central, insistió. «Está claro que los enfrentamientos sirven de referencia, para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, tenemos toda la semana para trabajar el partido, para ver por dónde les podemos hacer daño, el míster también que busque planteamientos y formas de imponernos a ellos y al final es un momento ahora que personalmente pienso que es muy bonito y que lo voy a disfrutar mucho y espero que toda la gente también lo sufra pero que lo disfrute mucho».

Adrenalina y euforia

El ex futbolista del Oviedo habló sobre como controlar la adrenalina y las emociones en una semana decisiva para el club, explicando que «me apetece mucho este enfrentamiento, la verdad, porque estos partidos con este ambiente pues son bonitos de jugar; también con lo que significa un partido de mucha tensión; es un encuentro para que la afición se junte, para que vaya todo el mundo a una que lo disfruten también que es un partido de estos en los que años posteriores seguramente si la cosa sale bien se recuerdan con cariño, cómo cada uno de los aficionados ha disfrutado el partido desde los días anteriores los nervios el despertarse por la mañana y que te sobren las horas hasta que llega el momento del partido».

Édgar habló sobre los recibimientos en el estadio de la afición en las últimas semanas , agradeciendo que «son momentos bonitos para todos para la afición y para nosotros. También con lo que se vivió con lo que he vivido aquí el año pasado pues ver que ahora hay este momento de unión de alegría y de ganas de ir todos a una; es aún más gratificante y aún más ilusionante», concluyó el defensa de la UD Almería.