Édgar: «Estoy enfadado, no podemos bajar los brazos así»

Édgar González, el jugador de la UD Almería, habló tras el partido contra el Cartagena en UDA Radio, mostrándose autocrítico, reconociendo que «me he enfadado, más que nada porque son tres puntos, está claro, pero creo que es un poco la historia de siempre. Hay que ser autocríticos y no podemos bajar el nivel así los últimos 20 minutos cuando tenemos al otro equipo sufriendo y podemos hacerles más amplio el marcador y no sufrir. Desde dentro del campo, personalmente, se trata de meter a la gente, pero a veces somos un poco anárquicos y nos vamos un poco del partido».

El defensa rojiblanco ejerció de portavoz del equipo hablando sin pelos en la lengia tras una victoria por la mínima ante el colista, respondiendo que «creo que habíamos hecho un partido casi perfecto en el tema defensivo, creo que no nos habían casi ni chutado a puerta y por eso digo que en los últimos minutos no podemos rebajar un poco el pistón, hemos dejado de proponer con el balón, hemos dejado de ser incisivos, de atacar con intensidad y sobre todo defender con intensidad. Nosotros hacemos vigilancias hombre a hombre, dejamos muchos espacios a la espalda y si no cortamos las cuadras de contraataque con una falta o estamos encima de los rivales para cortar las contras podemos sufrir y lo sabemos y creo que tenemos que aprender de esto. Tendríamos que saberlo y siempre es un poco lo que nos pasa y bueno, evidentemente ahora llevo un poco el cabreo del momento, pero también hay que valorar los tres puntos y tirar hacia adelante».

Siete finales

El jugador indálico tiró de tópicos para analizar los 7 partidos que tiene por delante, explicando que «está claro que hay que afrontar cada partido como que es el último, estamos ahora allí, evidentemente nos gustaría estar más arriba pero bueno, se ha dado la temporada como se ha dado, lo que hay que hacer es plantear cada partido como un partido único, sabiendo lo que nos va a proponer el rival y teniendo claro cómo hacerles daño. Creo que quedan ahora siete partidos que es un poco un tópico, pero son siete finales y no queda otra que mirar hacia adelante, confiar cada uno en nosotros y en el de al lado, enganchar también a la afición que se sume, que esto va a ser largo y va a ser bonito, esperemos que sea bonito y necesitamos también a la afición de nuestro lado, han estado aquí un día de lluvia y han estado con nosotros, necesitamos aprender un poco de los errores y valorar el triunfo y seguir, que aún no se ha hecho nada», aseguró Édgar.

Afición rojiblanca

Los 8.720 aficionados que fueron a apoyar al Almería el pasado domingo despidieron a su equipo entre silbidos por el resultado tan justo. Édgar habló sobre lo seguidores indálicos que acompañaron al equipo en el 'domingo de Ramos', subrayando que «a la afición hay que darle las gracias, que estoy seguro que va a estar con nosotros, que al final les necesitamos, como digo, si hay momentos de tensión, sobre todo en minutos finales, ya no sólo hoy, que creo que ha sido más un fallo nuestro el que se haya complicado el partido, pero van a venir partidos ajustados, van a venir partidos duros, todos los equipos se juegan mucho y es una Liga en la que lo vemos, todos los partidos van de pocos goles, y los vamos a necesitar con ese apoyo al final, solo darle las gracias y que sigan estando con nosotros».

Al igual que hace dos temporadas en Primera el Elche descendió en el campo del Almería, ahora ha sido el turno del Cartagena que descendió a Primera Rfef, sobre esto, el futbolista indálico compadeció a los murcianos, confesando que «nunca es bonito descender a un equipo, al final son compañeros de profesión que habrán hecho cosas mal, pero sabemos las dinámicas, lo que son, sabemos lo que nos pasó el año pasado, un poco la misma situación, y está claro que son momentos duros para ellos, bueno, poco que decir, tras darles ánimo, son gente, la mayoría con experiencia, que saben cómo es el fútbol, y bueno, seguro que van a estar de vuelta pronto», concluyó el zaguero. Édgar González se ha convertido en el líder de la defensa tras la lesión de Chumi, que se encuentra a pocos días de volver a entrar en la dinámica del equipo tras su lesión.