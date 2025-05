Édgar tiene claro cómo el Almería puede ascender

Juanjo Aguilera Almería Martes, 13 de mayo 2025, 23:02 Comenta Compartir

El domingo se presenta como una final en el UD Almería Stadium. El equipo llega herido por la derrota en Cádiz, mermado por bajas importantes y sin su entrenador en el banquillo, pero con una fe intacta. Édgar, uno de los capitanes espirituales del vestuario, compareció este lunes en UDA Radio para compartir sensaciones, exponer con serenidad la herencia emocional del último partido y transmitir con firmeza el propósito común del ascenso. Lo hizo con sinceridad, profundidad y claridad. «Aquí, sea hasta cuando sea, hay que dar todo lo que tenemos y pensar que al final depende de nosotros». El central catalán reconoció que la rabia acumulada tras el último encuentro se ha transformado en algo útil. «Yo, pasados tres días del partido, pasado ya el cabreo grande y el enfado, creo que lo que me queda dentro es motivación y ganas».

A falta de tres jornadas para el final del campeonato, con el playoff en juego y el Racing de Santander enfrente, Édgar pidió unidad y determinación. «Pienso sinceramente que depende de nosotros, que somos un equipo que es capaz de todo siempre y cuando tenga las cosas claras». Reivindicó el trabajo del grupo, el empuje de la afición, la solidez mostrada desde septiembre en casa y la necesidad de ir todos a una, incluso sin el entrenador en la banda. «El trabajo va a ser igual de todos, de los que están expulsados van a trabajar igual durante la semana para que el jugador que juegue en su posición lo haga bien. Nos vamos a ayudar todos y vamos a luchar por el objetivo».

Sin rodeos

El central rojiblanco analizaba el momento crucial de la temporada, la polémica derrota en Cádiz y el trascendental encuentro del próximo domingo ante el Racing. Con la sinceridad que le caracteriza, el defensa catalán no esquivó ninguna pregunta y compartió sus sensaciones, desde la frustración por los últimos acontecimientos hasta la motivación intacta de un vestuario unido y una afición volcada. «Vimos el resumen del Granada-Eibar y fue una sorpresa a medias. Nos favoreció, pero debemos centrarnos en nosotros», dijo al ser cuestionado por el resultado inesperado en Los Cármenes. «Esta Liga es difícil de prever. Lo importante es lo que hagamos nosotros, depende de nosotros».

Sobre el ambiente de tensión y ansiedad que se percibe en los equipos que se juegan el ascenso, como se vio en el Granada, Édgar reconocía que «vienen momentos clave y todos tienen mucha presión. El tema mental y el apoyo de la afición van a ser clave». Sin embargo, percibía una «unión» en el seno del club y con la afición, recordando la respuesta en Cádiz a pesar de la derrota. «Pasado el cabreo, lo que me queda es motivación y ganas. La sensación es que vamos todos a una con el objetivo de ascender. Si ganamos los partidos que quedan, estaremos en Primera División».

Noche dura

La noche del viernes tras la derrota fue difícil. «Nos solemos juntar algunos y con la adrenalina y la cafeína es difícil dormir. Solemos dar vueltas a los partidos, comentar. La sensación de esos días ha sido de enfado, rabia y frustración por los puntos que se escapan en el último minuto». No obstante, valoraba positivamente el breve descanso. «Hemos desconectado un par de días que ha ido bien al equipo, hemos cogido aire fresco y lo que viene ahora es muy motivante. Personalmente, tengo mucha ilusión y ganas de este domingo y de los siguientes».

En el primer entrenamiento tras la derrota, el tema del partido en Cádiz sigue presente, pero la mente ya empieza a enfocarse en el Racing. «Hay un proceso mental y lo que ha pasado hasta ahora ya no vale para nada. Empieza una miniliga de tres semanas y esperemos que cuatro partidos más después. Dependemos de nosotros de disfrutarlo y de ganar cada partido para estar en Primera División». Édgar insistía en la importancia de mirar hacia adelante. «Hemos llegado hasta aquí, tenemos que afrontar lo que viene y creo que de la ilusión, las ganas, la motivación y el trabajo diario va a depender todo. Sinceramente pienso que depende de nosotros, que somos un equipo capaz de todo cuando tiene las cosas claras y trabaja como tiene que trabajar».

Ojo a las bajas

Las bajas de jugadores importantes como Kaiky, Melamed y Bruno Langa, además de la ausencia del entrenador en el área técnica, suponen un reto añadido. «Hay que ir todos a una y trabajar en equipo. Somos una plantilla amplia y seguro que las bajas las van a suplir otros jugadores con el mismo o más nivel incluso. Echaremos de menos a los jugadores, pero van a ayudar desde fuera. Ahora es momento de ir todos juntos, de olvidarse de lo sucedido y de remar en una dirección: que el día 21 o 22 de junio estemos celebrando un ascenso».

Estas bajas llegan de percepciones encontradas con Palencia Caballero, que expulsó a Langa por el concepto de «fuerza desmedida». Édgar confesaba no entender la interpretación arbitral. «Sinceramente pienso que lo que interpreta es que es una acción que puede lesionar al rival por ser muy agresiva. Yo sinceramente no lo creo así, ni yo ni creo que casi nadie en el mundo del fútbol que ha visto las jugadas la ha interpretado así lo que pasó». También criticaba la rapidez con la que se revisó el posible empujón en el gol del Cádiz. «En un segundo me responde que no, que ya está revisado. Creo que es imposible totalmente que esté revisado en un segundo». Pero, pesar de la frustración, Édgar prefería mirar hacia adelante. «El calentón del momento no sirve para nada porque es contraproducente para nosotros mismos. Ahora ya hay que centrarse en nosotros, en que esta rabia se convierta en motivación y en ganas para el domingo y en trabajar al máximo posible para afrontar el partido».

Haciendo hincapié en la ausencia del técnico en el banquillo, ésta es una circunstancia que también notarán los rojiblancos. «Aunque pueda estar en la charla y preparar el partido, no tienes esa referencia allí. Pero hay que no lamentarse, no pensar en lo que ha pasado. Pienso que es momento de saber que hay que tirar para adelante y pensar en lo que hay. El trabajo va a ser igual de todos».

El rival

Los cuatro puntos en juego el domingo ante el Racing son cruciales, no solo por la clasificación, sino también por la diferencia de goles. «Sobre todo también el enganchar a otro equipo en esta lucha por el playoff. Son muchas cosas. No hay que pensar en matemáticas, pero todos lo hacemos. El trabajo mental es decir dependemos de nosotros, hay que entrenar cada día al máximo, motivarse muchísimo por el gran reto que tenemos por delante y a la vez disfrutarlo».

La baja de Kaiky supondrá un nuevo compañero en el centro de la zaga. «Aunque igual desde fuera parezca un poco menor, sí es verdad que hay conceptos defensivos e incluso con balón que cambian en el hecho de jugar en un perfil o el otro. Estoy totalmente habituado a hacer estos cambios de posición y he jugado de sobra en los dos perfiles, me siento cómodo en uno o en el otro, así que no hay ningún problema».

A pesar de todo

El hecho de depender de sí mismos en esta 'miniliga' es un factor crucial para el central. «Sabemos que no va a ser fácil, pero el hecho de depender de nosotros es un plus. Tenemos dos partidos en casa que hay que sacar sí o sí, empezando por el primero». Subrayaba la importancia del apoyo de la afición. «Es importante y sé que va a ser así el apoyo de la afición, que se llene el estadio. Competimos contra equipos con mucha afición detrás y estoy seguro que también va a ser así aquí el domingo». Además, el barcelonés no es amigo de hacer cálculos. «De nada sirve en esta categoría hacer matemáticas. Los resultados nunca sabes lo que van a pasar. Tenemos que centrarnos en nosotros, en sacar el partido. Es un partido duro contra un equipo que está mejor que nosotros en la clasificación y con jugadores de mucha calidad».

Antes de ese partido, a pesar de las dudas que muchos han sembrado durante la temporada, el Racing sigue luchando. «Ahí están, incluso con la posibilidad ganando aquí de asaltar el ascenso directo. Es un partido en el que además el futbolista sí tiene que crecer. Yo son esos partidos en los que aún tienes más ganas y por lo que significa el partido y por el rival».

Analizaba al Racing y lo hacía tiendo en claro «cómo juega. Un equipo alegre con el balón, con la línea defensiva muy alta, que presiona bastante en campo rival. También es un estilo que nos puede incluso beneficiar con la velocidad que tenemos arriba». Dijo confiar en la fortaleza del equipo en casa. «En casa estamos siendo muy fuertes desde septiembre. Con ganas, confiados y quedan varios días en los que hay que trabajar y preparar el partido pero, teniendo claros los puntos donde podemos hacerle daño, vamos a salir con las ideas muy claras y con ganas de hacer un gran partido».

La afición

Finalmente, Édgar habló del efecto 'Palencia Caballero. Su actuación en Cádiz se ha llevado el pesimismo de la grada. El rojiblanco destacó el efecto positivo que ha tenido la adversidad en la afición. «En momentos donde todo se te pone en contra y donde ves que luchamos juntos, creo que la afición se vio reflejada un poco en eso. Ahora vienen momentos en donde como más juntos vayamos y como más nos ayudemos todos, mejor resultado sacará el club y que es lo que queremos todos. La afición cree que el [Nombre del Equipo] está en Primera y nosotros es nuestro trabajo y yo personalmente no lo deseo más que nada. Vienen momentos de olvidar un poco lo que ha pasado hasta ahora y de centrarse en este mes y medio que va a venir, porque estoy seguro que va a ser un mes y medio e ir juntos hasta el final. Yo también sueño con el recibimiento, con el ambiente que sea muy bonito y sobre todo con una celebración cuando acabe el partido con la afición».

Ampliar El rojiblanco dice estar más a gusto como central que como pivote. UDA Édgar reafirma su rol en la defensa del Almería En la antesala del trascendental encuentro del próximo domingo a disputar, desde las nueve de la noche en el UDAlmería Stadium, frente al Racing de Santander, el jugador rojiblanco ofrecía su perspectiva sobre el rival cántabro y repasó algunos aspectos tácticos y personales de su juego. Recordando el partido de ida, Édgar subrayaba la complejidad del Racing y cómo el encuentro tuvo diferentes fases en la primera vuelta, en el que la UDA salió intenso y llegó a tener ocasiones de gol, pero después encajó un 2-0 que mejoró con una segunda parte interesante para acabar empatando (2-2). «Recuerdo que empezamos con unos 5 o 10 minutos bastante buenos en los que tuvimos varias ocasiones. Fue un partido con alternativas. La primera parte sí es verdad que nos afectó un poco todas estas cosas que pasaron, pero creo que la segunda parte fue muy buena de dominio absoluto. La idea y la referencia tiene que ser la segunda parte, el controlar el partido totalmente, como estamos haciendo aquí en casa», analizó el central. En cuanto a su posición en el terreno de juego, se mostró contundente al afirmar su predilección por el centro de la defensa y no en la posición de pivote. «Sinceramente, yo estoy bastante más cómodo en la posición de central. No tengo ningún problema en jugar de pivote cuando lo requiera la situación, pero sí que creo que mi posición más natural y donde yo he jugado toda mi vida es de central», sinceró el futbolista. Finalmente, el rojiblanco destacó una de sus características en la salida de balón, incorporándose al ataque desde la zaga. «Lo llevo haciendo toda la vida, es un poco la virtud que siempre he tenido en el tema de la salida de balón de central. Hay que limitar los riesgos evidentemente, pero si sale la cosa bien creo que es una forma de romper líneas, de dividir al equipo rival y de hacer llegar el balón a la gente de arriba en mejor posición», explicó, resaltando este recurso.