Dzodic jugando durante la pretemporada con la UD Almería UDA
UD Almería

Dzodic: «Vine aquí para progresar y lograr los objetivos»

El jugador rojiblanco vivirá su primera experiencia en el fútbol español tras abandonar el Montpellier B

Antonio del Rosal

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:02

Stefan Dzodic ha sido presentado como nuevo jugador de la UD Almería, el serbio llega procedente del Montpellier B y firmó hasta el 2030 con la UD Almería. El centrocampista explicó cuáles son sun ambiciones en el Almería esta temporada, reconociendo que «vine aquí para jugar, progresar, y por supuesto, ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos». El futbolista reiteró que no es un gran cambio venir del fútbol francés al español, argumentando que «para mí venir al fútbol español, no es un gran salto porque el año pasado jugué en el primer equipo de Montpellier, en la Primera División francesa, pero por el idioma si que es un poco complicado, pero para mí en líneas generales no es un gran cambio», aseguró el joven jugador.

En cuanto a las exigencias de Rubi, Dzodic detalló que «el entrenador me pide que dé el 100%; hay muchas cosas tácticas que son diferentes que en Francia, pero es bueno para mi, para poder progresar. La intensidad es diferente de Francia, hay mucho ritmo con el balón». El jugador serbio juega en el centro del campo, pero también de defensa, el balcánicó reconoció cual es su demarcación favorita, puntualizando que «vine aquí como centrocampista, y yo prefiero jugar como centrocampista, pero puedo también jugar central si falta, pero centrocampista es mi posición preferida».

Por último, el ex jugador del Montepelliar habló sobre si está capacitado para aguantar la presión de una plantilla que está hecha para ascender, comentando que «el Almería es un gran club con muchas ambiciones; creo que puedo ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos, y pienso que puedo jugar a este nivel».

