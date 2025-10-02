Dzodic: «Podemos hacerle gol a cualquiera, tenemos grandes jugadores»

Antonio del Rosal Jueves, 2 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El centrocampista Estefan Dzodic atraviesa un gran momento con la Unión Deportiva Almería. El equipo encadena dos victorias consecutivas y se prepara para uno de los grandes retos de la temporada: enfrentarse al Deportivo de La Coruña, actual líder e invicto en las primeras siete jornadas. En declaraciones a la radio oficial del club, el jugador serbio-francés muestra confianza y madurez, confesando que «⟪sí, sí, estamos bien, queremos ir por más y estamos de toda confianza⟫».

Dzodic reconoce que el triunfo anterior frente a la UD Las Palmas no fue sencillo, pero valioso, declarando que «sabemos que Las Palmas es un gran equipo y que tenemos que estar muy fuertes juntos y lo hacemos bien⟫». La victoria, aunque sufrida, refuerza el ánimo del equipo de cara al exigente duelo en Riazor. El Deportivo no ha encajado goles en casa y aún no conoce la derrota, pero eso no intimida al centrocampista, respondiendo que «sí, sí, sabemos que es también un gran equipo que quiere ir a por más en la liga y vamos a seguir como trabajamos hasta hoy y vamos a hacer bien».

Próximo rival, el líder

El enfrentamiento entre Almería y Deportivo tiene tintes de duelo directo por el ascenso. Ambos conjuntos comparten aspiraciones ambiciosas, algo que, para Estefan, eleva la emoción del encuentro, argumentando que «sabemos que es un partidazo con dos equipos que quieren estar en el Top 2 o Top 6 y vamos a hacer un gran partido para ganar⟫». La sólida defensa del Dépor será un obstáculo importante, pero Jodic confía en el potencial ofensivo del Almería, insistiendo que «tenemos jugadores y delanteros que pueden marcar, tenemos talento adelante y sabemos que podemos dar un gol a cualquier equipo».

Convertirse en el primer equipo que anote en Riazor esta temporada es un desafío que motiva a la plantilla, subrayando que «⟪sí, es un objetivo para nosotros, pero como he dicho, sabemos que podemos marcar un gol a cualquier equipo». Sin embargo, el joven mediocentro no se deja llevar por la euforia y mantiene los pies en la tierra respecto al objetivo de la clasificación, respondiendo que «es un buen paso, pero es solamente el inicio de la temporada y no podemos decir que estamos hasta en el Top 6 o Top 2⟫».

Sobre el rival, Dzodic tiene claro que el Deportivo cuenta con calidad y experiencia, declarando que «tienen muy buenos jugadores, con talento y también en casa están muy bien a un gran nivel, es un club histórico, con un estadio también muy grande, que es un gran equipo, pero nosotros también somos un buen equip oy sabemos que vamos en el campo deportivo para ganar». Además, sigue de cerca a los otros equipos de la liga, aclarando que «yo sigo mirando los partidos de otros equipos porque un día vamos a jugar contra ellos». Aunque aún no conocía a fondo a la plantilla del Dépor, reconoce el buen nivel de varios de sus jugadores.

Internacional con Serbia

Más allá del club, Estefan Dzodic celebra una nueva convocatoria con la selección sub-21 de Serbia, un logro que valora enormemente, expresando que «sí, sí, para mí es muy importante jugar con mi país, pero también soy un poco, me voy en Serbia, pero no hay pausa aquí, ¿sabes?⟫». Con doble nacionalidad, nació en Montpellier, pero se crio en una familia serbia, detallando que «⟪toda mi familia es de Serbia y también en casa hablamos serbio». El fútbol, como no podía ser de otra manera, es una tradición familiar, describiendo que «mi padre me ayuda mucho para el fútbol, me da consejos y después de cada partido hablamos del partido, de qué puedo hacer mejor».

A nivel personal, Dzodic se adapta cada vez mejor a Almería. Comparte alojamiento con compañeros y va mejorando su español poco a poco, respondiendo que «un poco aprendo en la escuela el español, después lo olvido un poco y cuando yo sé que voy a venir aquí empiezo un poco a tener clases y aprender español⟫». También empieza a conocer mejor la ciudad, subrayando que «el clima es muy bien, con el sol también es muy bueno para mí y también la ciudad es una ciudad tranquila». A sus 20 años, Estefan Dzodic representa el perfil de futbolista joven, comprometido y con ambición, que sueña con dejar huella tanto en el Almería como en su selección.

Nueva fecha en la jornada 12

La UD Almería ya tiene un nuevo horario en el calendario oficial, la Liga ha publicado los horarios oficiales de la jornada 12 y los rojiblancos jugarán contra el Eiba en el UD Almería Stadium el sábado 1 de noviembre a las nueve de la noche. Por lo que los indálicos jugarán todos los encuentros en sábado, salvo las dos jornadas anteriores que será en domingo, el 26 de octubre contra el Castellón y previamente el 19 del mismo mes contra el Córdoba. Los rojiblancos visitarán el Nuevo Arcángel en tres semanas, para jugar a las 18:30, en domingo. Desde el 29 de agosto, la UD Almería no juega en viernes o entre semana.