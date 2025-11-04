Dion Lopy pide perdón tras su gesto de enfado en el banquillo del Almería

«Hola a todos los rojiblancos, quiero disculparme con ustedes y con el entrenador por mi comportamiento después de mi salida el sábado. Este acto ... no se parece a mí, reconozco mi error y esto no volverá a suceder. Vamos los rojiblancos». Con este mensaje publicado en sus redes sociales, Dion Lopy trató de enmendar el gesto de enfado que protagonizó durante el encuentro entre la UD Almería y la SD Eibar, cuando fue sustituido en el minuto 60 por Gui Guedes. El mediocentro senegalés, molesto por el cambio, abandonó el terreno de juego sin saludar a Rubi, tampoco lo hizo con su compañero en lo que se consideró una falta de respeto hacia el entrenador y hacia sus compañeros, provocando el visible enfado del técnico rojiblanco en el propio banquillo.

Mensaje de Dion Lopy en su estado de instagrram. Instagram

El relevo, sin embargo, estaba más que justificado. Dion Lopy había recibido una tarjeta amarilla al borde del descanso y había protagonizado varias acciones al límite que pudieron costarle la segunda amonestación, como una falta al borde del área. Rubi decidió actuar con prudencia, retirando del campo a un jugador que, de haber sido expulsado, habría comprometido la ventaja del equipo.

El futbolista, conocido por su intensidad en el juego, arrastra un historial de sanciones significativo. En la pasada temporada fue el jugador con más tarjetas vista, con 19 tarjetas y una expulsión en 36 partidos, y en el presente curso ya suma cuatro amarillas y se perdió el partido en Valladolid tras ser expulsado en el encuentro de la semana anterior ante del Racing, que 'cambió' aquel partido –se ganaba 2-0 y al final el equipo perdió 3-2–.

Su reacción en el momento de su cambio el pasado sábado, captada por las cámaras, generó comentarios entre la afición y los medios, aunque sus disculpas públicas llegaron pronto para cerrar el episodio. Con su mensaje, Lopy quiso dejar claro que se trató de un error puntual fruto del momento y que su intención es seguir centrado en ayudar al equipo rojiblanco desde la disciplina y el compromiso.