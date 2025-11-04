Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lopy se retira del campo sin mirar a Gui Guedes, luego no saludó al técnico. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Dion Lopy pide perdón tras su gesto de enfado en el banquillo del Almería

El senegalés se fue del campo sin saludar ni a Rubi ni a Gui Guedes cuando fue sustituido en el partido del pasado sábado

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

«Hola a todos los rojiblancos, quiero disculparme con ustedes y con el entrenador por mi comportamiento después de mi salida el sábado. Este acto ... no se parece a mí, reconozco mi error y esto no volverá a suceder. Vamos los rojiblancos». Con este mensaje publicado en sus redes sociales, Dion Lopy trató de enmendar el gesto de enfado que protagonizó durante el encuentro entre la UD Almería y la SD Eibar, cuando fue sustituido en el minuto 60 por Gui Guedes. El mediocentro senegalés, molesto por el cambio, abandonó el terreno de juego sin saludar a Rubi, tampoco lo hizo con su compañero en lo que se consideró una falta de respeto hacia el entrenador y hacia sus compañeros, provocando el visible enfado del técnico rojiblanco en el propio banquillo.

