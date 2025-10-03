El Dépor lidera la clasificación desde una defensa imbatida en Riazor

Javier Gómez Granados Almería Viernes, 3 de octubre 2025, 23:04 Comenta Compartir

Diez goles a favor en los últimos tres partidos y sólo dos encajados. Invicto en las siete primeras jornadas. Segundo máximo anotador de la competición (16), sólo superado por el Racing de Santander (18) y menos goleado, con tan sólo cinco encajados. Imbatido en su estadio, nadie ha conseguido perforar su portería. Este es el líder de la categoría, el Deportivo de La Coruña que, después de años en el ostracismo, lucha por volver a reverdecer viejos laureles.

El partido frente a la UD Almería está marcado en La Coruña como el mercurio que va a medir la temperatura de un Dépor que quiere volver a ser 'Súper'. Una victoria ante un rival directo por el ascenso inyectaría una sobredosis de autoestima en un equipo que, de momento, no tiene freno.

La llegada, el pasado mes de junio, del nuevo entrenador, el catalán Antonio Hidalgo, ha sentado muy bien en el seno del club y del equipo. Fichado por una temporada, con opción a otra más, el catalán ha encontrado rápidamente la fórmula para hacer brillar al Deportivo.

Esquema táctico

Hidalgo ha apostado por un dibujo variable de 1-5-3-2 a 13-4-3, según actúen en tareas defensivas u ofensivas. Gracias a ese sistema, la labor defensiva predomina en su forma de jugar, hasta el punto de que nadie ha podido hacerle un gol en Riazor y sólo en cinco ocasiones, siempre lejos de su estadio, han visto perforada su meta, siendo el mejor equipo de la competición en la retaguardia. Esa solidez defensiva será, sin duda, un 'sudoku' a descifrar por una de las delanteras más talentosas de la competición, como es la formada por Melamed, Arribas, Embarba (que no estará, por sanción) y el brasileño Leo Baptistao.

A esa solvencia defensiva le acompaña un fútbol control también muy sólido en el centro del campo. La calma a la hora de construir y la fluidez en el movimiento del balón de costado a costado, esperando la apertura de espacios en la defensa rival, la está ejecutando de forma notable el equipo gallego. La posesión del esférico es, junto a la defensa, una de las obsesiones de Hidalgo. Los mediocentros tienen un papel fundamental en el planteamiento inicial, tanto para el control pretendido como para el apoyo defensivo. También para encontrar la profundidad, especialmente por bandas, en las salidas al ataque.

Los laterales, de largo recorrido, son esenciales en el sistema ofensivo. Se convierten en una suerte de extremos que pueden relajar su labor defensiva cuando son apoyados atrás por tres centrales. Lo hombres de segunda línea ofensiva tienen libertad de movimientos dificultando la fijación de marcas al rival.

El Dépor destaca, por tanto, por una solidez defensiva fuera de toda duda contando, además, con buena salida de balón de los hombres de la retaguardia. Cuando el rival tiene la pelota acumulan muchos efectivos por detrás complicando la creación de espacios al adversario. A ello unen el talento enorme que tiene su mejor futbolista, Yeremay, que se basta por sí sólo para fijar a las defensas rivales a zonas retrasadas,evitando que se sumen alegremente al ataque.

De todos modos no todo son virtudes. También tiene sus problemas el líder. Entre ellos, la falta de un 'killer' que complete una puesta en escena muy trabajaba y equilibrada. Y también, aunque menos, los espacios que crean sus laterales cuando sufren en el repliegue.