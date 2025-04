«Hay que dar un paso más»: el aviso de Rubi

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 30 de abril 2025, 00:53 Comenta Compartir

La rueda de prensa de Rubi posterior al partido ante el Racing de Ferrol no podía empezar sin mencionar las circunstancias excepcionales vividas el día anterior. El técnico de la UD Almería explicó cómo fue la espera en el hotel a raíz del apagón que provocó la suspensión del partido. «Fue complicado porque hubo mucha incertidumbre. Iban pasando los minutos y se acercaba la hora de venir al estadio y no nos autorizaban a venir. Incluso estuvimos, no sé si una hora, esperando. Entendiendo que se iba a suspender, pero que no era seguro». Rubi reconoció que el principal desafío fue mantener la concentración del equipo ante tanta confusión.

Una vez en el estadio, conocieron la razón real de la demora. «Nos explicaron que era un problema de comunicación. Que no habían conseguido contactar con Madrid para poder decretar la suspensión del partido de forma oficial», comentó, subrayando además que el Racing de Ferrol también quedó atrapado en su autobús sin poder desplazarse. Rubi se mostró comprensivo con el contexto, valorando que «lo más importante no era el fútbol, sino lo que pasó en hospitales y otros sitios. Lo grave ha sido eso».

Ambos clubes, según señaló, gestionaron la situación con buena sintonía. «Queríamos jugar lo antes posible. También por nuestro rival, porque al final han perdido los vuelos de avión que tenían por Málaga hoy. Se tenían que volver en autobús. Era una situación complicada para las dos partes y en todo momento hemos estado bastante bien, en buena sintonía para ponernos facilidades».

Tres puntos que no tapan los silbidos

El partido se saldó con victoria para el Almería, pero la sensación en la grada no fue precisamente de entusiasmo. La afición silbó incluso con el marcador a favor. Rubi lo reconoció. «Es verdad. Yo creo que a diferencia del Cartagena, hoy hemos estado un poco peor. El del Cartagena lo normal no era haber llegado 2-0 al minuto 80, sino con amplia ventaja. Hoy no hemos hecho una buena primera parte». Aunque el equipo tuvo ocasiones para cerrar el encuentro con un tercer gol, no lo logró y acabó sufriendo tras el 2-1.

«Nos han metido un gol y, aunque sea dos o tres minutos, lo hemos tenido que pasar mal y nos hemos puesto un poco nerviosos todos», explicó. A su juicio, los pitos del público podrían haberse evitado con más eficacia ofensiva. «Si la afición entiende que los hemos merecido, pues tenemos que respetarlo. Vamos a seguir intentando generar una dinámica más positiva en todo lo que rodea al equipo, porque es el único camino para intentar ese aseado ascenso».

En busca de regularidad y ambición

Con cinco jornadas por delante, el objetivo es claro: sumar de tres en tres. Rubi lo tiene claro. «Es un topicazo, pero lo más importante siempre a corto plazo son los tres puntos. Cuando los tienes, tienes que darte por satisfecho. Y a partir de ahí, exigirnos en algunas cosas un poco más». El entrenador reconoció que, aunque el equipo aún no está entre los seis primeros, el margen para mejorar existe y hay que aprovecharlo.

Preguntado sobre si este es el Almería que ya se está preparando para el playoff, Rubi respondió con pragmatismo. «Estamos en un punto donde hemos estado muy desafortunados en los partidos como visitante. Venimos de Castellón, un partido muy desafortunado, y tiene que haber consecuencias». De ahí los cambios, la aparición de jugadores como Pozo, Arnau o Fernando, y la búsqueda de un grupo competitivo de cara al tramo final de la temporada.

«Estoy buscando que todo el mundo se reivindique. Quedan cinco partidos para tener una carrera de fondo y, si conseguimos meternos en ese playoff, que tiene que ser así, pues ¿quién se lleva el gato al agua? Competencia máxima». El técnico explicó que incluso había adaptado su planteamiento al jugar en casa. «Me la he jugado hoy a tener mucho la pelota, a tener futbolistas creativos, pero no hemos estado acertados. Sabía que si no teníamos la pelota nos iba a costar robar».

Reacción tras el varapalo en Castellón

Rubi negó que los cambios realizados en el once tras la dura derrota en Castellón (4-1) fueran un castigo o señalamiento. «No han quedado señalados porque yo a mis futbolistas los conozco muchísimo. Sé en qué me falla o en qué me da bueno cada futbolista». Reconoció errores, pero defendió que los ajustes eran necesarios para recuperar el equilibrio competitivo. «No nos gustó la forma de encajar los goles, no nos gustó hacer las cosas y tomamos estas decisiones».

El técnico fue claro. «Los culpables somos todos. Pero podrían haber sido más cambios. El entrenador tiene que decidir hasta dónde pone la línea; hasta aquí cambiamos en cuatro jugadores. Que no son los responsables, porque somos todos, pero podrían haber sido más».

Un cambio en la portería con respeto y visión

La entrada de Fernando en la portería fue otra de las novedades. Rubi explicó cómo lo gestionó. «Se ha tenido que hablar con Maxi, que en este caso es el afectado. Creo que no es el culpable de tantos goles encajados. Es una cosa mucho más general e individual también de otras posiciones del terreno de juego». Subrayó el profesionalismo de los tres porteros del equipo y que, en este caso, Fernando estaba preparado para asumir el reto.

Sobre el futuro inmediato, Rubi subrayó la necesidad de pasar página. «Este partido ha sido larguísimo, desde el viernes de Castellón hasta el martes. Ahora descansar mañana y el jueves volver a tope, porque nos viene el Eldense, que se está jugando también la vida. Es un partido importantísimo para conseguir esos 6 de 6 en casa».

Mirando al Eldense

La última reflexión del técnico dejó claro que el camino del Almería no pasa por esperar milagros, sino por romper definitivamente la dinámica fuera de casa. «No vamos a jugar una lotería. Vamos a sacar el Eldense, y a ver si entre Cádiz y Miranda damos con la tecla fuera de casa». Si se logra, considera que estarán mucho más cerca del objetivo.

Consciente de que el rendimiento como local ha mejorado, Rubi recalcó que aún hay que ajustar muchas cosas. «Sabíamos lo que hacíamos. Sabíamos lo que nos podía pasar en negativo. También sabíamos que con lo que hemos puesto en el campo podíamos marcar gol en cualquier momento». La clave, concluyó, está en no perder el foco: «Ahora de momento nos tenemos que centrar en el Eldense, que es el primero, y ojalá no perdamos esa racha de victorias seguidas».