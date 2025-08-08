Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cristiano Ronaldo en el UD Almería Stadium UDA
UD Almería

Cristiano Ronaldo, vuelve a España, para jugar en Almería

El Al-Nassr volverá a generar una gran expectación, ya que además llega con nuevos fichajes como Joao Félix y posiblemente el internacional español, Iñigo Martínez

Antonio del Rosal

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:34

La UEl partido que disputarán el domingo, a las 19 horas, la UD Almería y Al Nassr FC, está levantando una importante expectación y buena prueba de ello es que el 70% del aforo del estadio almeriense está ya vendido, quedando todavía varios días para que se juegue la confrontación que servirá de cierre a la pretemporada del conjunto rojiblanco. Hasta este miércoles los abonados de la entidad Indálica han podido adquirir sus localidades para el encuentro a un precio especial de 10 euros. A partir de ahora los asientos de los que tienen abono y no hayan comprado su entrada quedan liberados para el público en general que puede seguir tramitando su boleto en tickets.udalmeriasad.com

La cita del domingo está rodeada de grandes alicientes porque al margen de ser el único partido en España del Al Nassr que lidera Cristiano Ronaldo teniendo en sus filas a jugadores como Beto, Joao Félix, Mané, Brozovic…, también servirá, de cara a la afición almeriense para ver en liza a los fichajes que se han realizado, hasta el momento, en este mercado de verano. Como decíamos es el último test de la pretemporada porque el lunes, 18, el Almería recibirá en casa al Albacete Balompié en la primera jornada de LALIGA HYPERMOTION.

El Al Nassr, por su parte, comenzó el período de preparación en Austria para luego viajar a Portugal. Antes de regresar a Arabia Saudí hará escala en Almería para disputar el encuentro. Luego tendrá la Súper Copa saudí en Hong Kong entre el 19 y el 23 de agosto. Al margen de los puramente deportivo, en el descanso de la confrontación actuará el artista almeriense RVFV, entre otras sorpresas.

El conjuntó saudí llega liderado por Critiano Ronaldo tras hacer la pretemporada en Suiza; el astro portugués marcó 43 goles en la temporada pasada, es decir, hasta finales de junio. Cuando Portugal ganó la Nations League, tras vencer a España y con el delantero luso como máximo goleador de la competición. A pesar de los buenos números de el 'Bicho', no aparece en la lista de nominados que acaba de publicar la FIFA.

Otro de los jugadores que puede vistar Almería este domingo es Iñigo Martínez, el periodista Matteo Moretto adelantó la noticia de que el central del Barça va a fichar por el Al-Nassr aunque tenía contrato con el conjunto azulgrana. Pero una gran oferta del equipo saudí ha hecho que el zaguero vaya a cambair de club. Aunque, Iñigo Martínez va a llegar gratis al conjunto saudí, le permite al Barça liberar 14 millones de euros.

