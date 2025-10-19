El Córdoba alcanza su mejor momento después de un mal arranque liguero

Javier Gómez Granados Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 13:42 Comenta Compartir

El Córdoba CF empezó mal la competición, con dos derrotas seguidas y sólo una primera victoria que llegó en la cuarta jornada para no mejorar mucho y seguir con muchas dudas hasta que, cerrando su portería frente a Real Zaragoza y Cultural Leonesa, conseguir sumar dos triunfos seguidos alcanzando un óptimo estado anímico para recibir a uno de los equipos más peligrosos de la categoría como es la UD Almería.

Tres victorias, tres empates y tres victorias y un saldo negativo de dos goles, dejan bien clara la regularidad de los cordobeses. Eso sí, una regularidad manifiestamente mejorable toda vez que no le sirve para alcanzar la zona media-alta de la tabla. No obstante, una victoria frente a la UDA, en el Nuevo Arcángel, sería un golpe sobre la mesa con un tercer triunfo consecutivo y, esta vez sí, ante un rival de alto nivel. Sin duda, un partido marcado en rojo en la hoja de ruta del conjunto blanquiverde en plena fase de recuperación.

Iván Ania, técnico cordobesista, apuesta por un fútbol ofensivo que le ha obligado, con éxito en las últimas semanas, a moderarlo un poco en aras de cerrar su portería. Y es que, ya se sabe, en la Liga Hypermotion se castiga en exceso a los equipos que alegremente buscan el fútbol bonito y de ataque descuidando la retaguardia. Ania ha apreciado este problema a tiempo y en las pasadas jornadas ha estado más centrado en cerrar su propia portería para hacer valer tres puntos cada gol obtenido, con dos victorias por idéntico marcador, 1-0. Y es que, hasta entonces, los cordobeses habían encajado dos o más goles en la mitad de sus partidos disputados.

Sistema táctico

Iván Ania apuesta por un sistema 1-4-2-3-1 como punto de partida, sin perjuicio de modificaciones sobre la marcha en atención a las circunstancias del momento. La idea de recuperar pronto la posesión del balón les lleva a realizar una presión cerca del campo rival. Las rápidas transiciones hacia el área es el objetivo principal, no tanto perderse en juego horizontal. Eso sí, como queda dicho, el atrevimiento es relativo en las últimas jornadas ya que en el primer mes y medio de competición fue penalizado con muchos goles en contra.

Uno de los puntos fuertes de este equipo es la velocidad de sus hombres de banda, zona del campo que utilizan mucho para atacar defensas rivales. Además, el juego a balón parado también lo trabajan bien durante la semana para ponerlo en práctica de forma onstante en los partidos, especialmente desde los costados.

En sentido negativo las lagunas defensivas que han lastrado el juego cordobesista, especialmente por los laterales, le han impedido tener más puntos en el casillero. Como queda dicho, en las últimas semanas han mejorado esta cuestión aunque, eso sí, ante equipos con ciertas debilidades ofensivas. De ahí que el enfrentamiento ante la UDA sea una prueba de fuego para calibrar la mejoría defensiva.

El Córdoba, en clara progresión, ha demostrado ser un equipo con capacidad para sobreponerse a situaciones difíciles. Lo ha hecho en partidos que exigían de una fortaleza mental importante así como en la exigencia de cambiar de mentalidad en la idea de juego planteada ya desde la pretemporada.

La falta de equilibrio que castigó al Córdoba en las primeras siete jornadas parece haber dado paso un momento de mayor estabilidad que deben ratificar ante su público.