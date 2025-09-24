Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
ópez disfrazado junto a Aridane. IG Arnau Puigmal
UD Almería

Comida de 'conjura' de la UD Almería para buscar mejores resultados

El Almería aúna fuerzas dentro del vestuario para buscar la victoria ante Las Palmas y el Dépor

Antonio del Rosal

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:58

A. Del rosal

Almería. La plantilla al completo de la UD Almería y su staff técnico aprovecharon el mediodía del miércoles para realizar una comida de conjura y, sobretodo, para celebrar la primera victoria en casa que tuvo lugar el pasado sábado contra el Sporting de Gijón por 2-1. Los futbolistas indálicos comieron en el restaurante VIVO Gourmet que se encuentra en la capital de Almería; en pleno casco histórico. Hay que destacar que se trata de un restaurante que posee una Estrella Michelín.

La anécdota graciosa de esta reunión la ha puesto el canterano Jesús López, portero del filial, pero que entrena con el primer equipo. El joven guardameta se ha disfrazado de Aridane, como novata, por estar en el día a día con el primer equipo. Su compañero, Arnau Puigmal, subió a Instagram una foto en la que sale el joven futbolista con una gran peluca junto a Aridane, ambos riéndose a carcajada limpia. El menú que han degustado los jugadores ha sido tabla de quesos gourmet, jamón ibérico, canelón de aguacate y croquetas caseras. Como plato principal salmón y solomillo de res. De postre fruta de temporada y tarta de queso.

Hay que destacar que durante las últimas dos temporadas la plantilla del Almería, no había hecho comida de conjura al inicio del curso liguero. Es cierto, que todos los años tienen la comida de Navidad, organizada por el club y para todas las categorías de la entidad rojiblanca. Esto es una gran señal para los aficionados, ya que se denota la unión del grupo y que es una auténtica piña, dejando de lado los 'egos'. También, este tipo de actividades servirá para que los nuevos como Thalys o André Horta se adapten más rápido a la ciudad y a España.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias
  6. 6 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  7. 7

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  8. 8

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  9. 9 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  10. 10 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comida de 'conjura' de la UD Almería para buscar mejores resultados

Comida de &#039;conjura&#039; de la UD Almería para buscar mejores resultados