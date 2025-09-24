Comida de 'conjura' de la UD Almería para buscar mejores resultados

Antonio del Rosal Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

A. Del rosal

Almería. La plantilla al completo de la UD Almería y su staff técnico aprovecharon el mediodía del miércoles para realizar una comida de conjura y, sobretodo, para celebrar la primera victoria en casa que tuvo lugar el pasado sábado contra el Sporting de Gijón por 2-1. Los futbolistas indálicos comieron en el restaurante VIVO Gourmet que se encuentra en la capital de Almería; en pleno casco histórico. Hay que destacar que se trata de un restaurante que posee una Estrella Michelín.

La anécdota graciosa de esta reunión la ha puesto el canterano Jesús López, portero del filial, pero que entrena con el primer equipo. El joven guardameta se ha disfrazado de Aridane, como novata, por estar en el día a día con el primer equipo. Su compañero, Arnau Puigmal, subió a Instagram una foto en la que sale el joven futbolista con una gran peluca junto a Aridane, ambos riéndose a carcajada limpia. El menú que han degustado los jugadores ha sido tabla de quesos gourmet, jamón ibérico, canelón de aguacate y croquetas caseras. Como plato principal salmón y solomillo de res. De postre fruta de temporada y tarta de queso.

Hay que destacar que durante las últimas dos temporadas la plantilla del Almería, no había hecho comida de conjura al inicio del curso liguero. Es cierto, que todos los años tienen la comida de Navidad, organizada por el club y para todas las categorías de la entidad rojiblanca. Esto es una gran señal para los aficionados, ya que se denota la unión del grupo y que es una auténtica piña, dejando de lado los 'egos'. También, este tipo de actividades servirá para que los nuevos como Thalys o André Horta se adapten más rápido a la ciudad y a España.