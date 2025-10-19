Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Chumi abandonando el terreno de juego por Aridane A. LOF
UD Almería

Chumi:«Tenía el tobillo bien, pero la lesión ha sido una jugada de mala suerte»

El central rojiblanco se volvió a lesionar, después de recuperar la titularidad

Antonio del Rosal

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:20

El empate del Almería en el Nuevo Arcángel quedó empañado por la lesión de Chumi, que tuvo que abandonar el estadio en muletas tras torcerse el tobillo derecho. El central, visiblemente afectado, explicó en UDA Radio cómo se produjo la acción que lo obligó a retirarse, detallando que «tenía el tobillo bien y ha sido una jugada de mala suerte. Al final se me volvió a doblar otra vez y fue mala suerte».

Aunque intentó reincorporarse al partido, pronto supo que no era posible, asegurando que «creo que si hubiera sido en el otro tobillo me hubiese pasado lo mismo porque creo que la acción es fea. Yo piso al contrario y se me va el pie», detalló el gallego.

Más allá del dolor físico, Chumi reconoció el golpe emocional que supone lesionarse justo cuando recuperaba la titularidad, exclamando que «al final son cosas que pasan. Tenemos que estar preparados para esto y espero que sea lo menos posible y poder estar pronto de vuelta y disponible».

En cuanto al desarrollo del encuentro, valoró el esfuerzo del equipo ante un rival que exigió mucho, respondiendo que «ellos han salido muy bien, muy intensos. Han aguantado bastante esa intensidad y a nosotros es verdad que nos ha costado; poniéndonos por delante, el resultado, el empate tampoco es que nos sepa a mucho», concluyó el central de la UD Almería.

