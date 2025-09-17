Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Chumi entrenando con sus compañeros UDA
UD Almería

Chumi, el nuevo 'talismán' de Rubi para volver a la senda de la victoria

Con el central gallego sobre el verde, el Almería no ha perdido en esta temporada

Antonio del Rosal

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:44

Chumi siempre ha recibido y recibe muchas críticas por su juego, es cierto, que los 12 goles en contra que ha recibido el Almería, han generado muchas dudas en el centro de la retaguardia. Aunque la realidad es que con el central gallego sobre el verde el Almería no ha perdido ningún encuentro en la presente temporada.

El jugador rojiblanco sufrió una lesión leve en el tobillo que le ha tenido un par de semanas fuera de la dinámica del grupo, coincidiendo con las dos derrotas del Almería frente al Racing de Santander y contra el Real Valladolid. Previamente, Chumi lo disputó todo en los partidos contra el Albacete, la Cultural Leonesa y la Real Sociedad B; choques en los que los rojiblancos lograron empates y una victoria.

El regreso de Chumi será más complejo que cuando arrancó el campeonato, ahora el gallego, tendrá más competencia para tener un lugar en el once con la recuperación de Nelson Monte y la incorporación de Aridane. Aunque este último acabó el partido con una sobrecarga y es duda para empezar de inicio ante el Sporting de Gijón. El que se ha convertido en 'inamovible' de la retaguardia es Federico Bonini. El italiano juega a un gran nivel, a pesar de que el Almería ha encajado muchos goles en las primeras jornadas.

