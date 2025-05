Chumi: «Lo de Cádiz está olvidado, no pensamos en el ábitro»

Antonio del Rosal Jueves, 15 de mayo 2025, 19:23 Comenta Compartir

Juan Brandariz 'Chumi', el jugador de la UD Almería, habló en UDA Radio sobre la vuelta a los terrenos de juego después un largo parón de casi tres meses, reconociendo que «al final cuando me lesioné mi objetivo era llegar a esta fase final, que sabía que nos íbamos a jugar muchas cosas, en este caso ya prácticamente por el ascenso directo no podemos pelear, pero la verdad que el equipo está muy motivado ahora, primero el entrar en playoff, que todavía no está hecho, obviamente, y a partir de ahí pues ascender por esa vía de la 'liguilla'».

El defensa explicó como se encuentra físicamente, concretando que «está claro que es mucho tiempo fuera, pero bueno, al final creo que he hecho una buena recuperación, creo que he trabajado bien y creo que estoy preparado para lo que el equipo necesite y si tengo que jugar un partido entero creo que no tendría ningún problema». Acerca de como ha vivido estos meses en el 'dique seco', Chumi reconoció. «He sentido mucha importancia de no poder ayudar al equipo. Las lesiones es verdad que nunca llegan en un buen momento, ¿no? Porque obviamente siempre quieres jugar, siempre quieres ayudar al equipo y sí que es verdad que lo he vivido con esas ganas de estar ahí, de poder ayudar y más que el equipo no ha pasado por buenos momentos esta segunda vuelta, pero ahora ya estoy recuperado y creo que veo al equipo bien y personalmente estoy con muchas ganas».

Aspecto mental

El defensa rojiblanco habló sobre como se encuentra anímicamente tras su lesión, explicando que «al final es duro mentalmente pasar por una lesión. Ya que no poder hacer tu trabajo, no poder hacer lo que te gusta, pues sobre todo las primeras semanas se hacen un poco más duros, pero a partir de ahí, a partir de que empiezas ya a pisar el campo y a hacer la recuperación un poco más con balón pues ya las siguientes semanas se pasan un poco mejor y es más llevadero».

El gallego habló sobre la derrota del Almería contra el Cádiz la semana pasada, reiterando que «el equipo hace un trabajo espectacular quedándose con 10 en la primera parte e incluso en el minuto 50 con 9 y la verdad que el trabajo del equipo es innegable, los 40 minutos que estuvimos con 9 sacando agua como podíamos y mucha impotencia porque al final es capaz de aguantar todos esos minutos y al final pues en el descuento se te va el partido y pues eso ha sido un golpe bastante duro». El jugador podría volver al once inicial ante el Racing de Santander debido a la sanción de Kaiky, el zaguero está preparado para volver aunque tendrá que disputarse el puesto con Radovanovic para acompañar a Édgar González. «Creo que he hecho un buen trabajo de recuperación y creo que sinceramente que con estas semanas que estoy entrenando con el grupo pues creo que sí que estoy preparado para volver a jugar y para lo que el equipo necesita».

Tres finales

El futbolista indálico le dio la misma importancia a los tres partidos que quedan a pesar de que el Tenerife ya está descendido, confesando que «al final todos los partidos son importantes, tanto el Tenerife que ya está descendido como los otros dos, contra el Racing y el Mirandés, que están peleando ahí por ese ascenso directo, creo que cada partido va a ser distinto y cada partido va a ser importantísimo». El defensor habló sobre el Racing de Santander, el próximo rival del Almería este domingo, declarando que «al final ellos juegan mucho, todavía pueden tener opciones de ascender directo y nosotros al final nos jugamos muchísimo también porque ganar sería un paso bastante grande para conseguir esa clasificación al playoff».

Racing de Santander

Chumi, repasó las diferencias y similitudes que había ante el Racing en el primer partido de la temporada, cuando arrancó la Liga, y ahora, comentando que « al final a lo largo de la liga cuando hay tantas jornadas de diferencia los equipos cambian obviamente y ni el Racing va a ser como el Racing de la primera jornada ni el Almería va a ser el mismo. Entonces yo creo que nos vamos a encontrar dos equipos diferentes, es verdad que la idea de juego y eso seguramente será un poco similar pero bueno, equipos que llegan con otra dinámica y con otro fútbol seguramente».

Expulsión de Kaiky

El defensa rojiblanco analizó como vio la expulsión del brasileño contra el Cádiz, respondiendo que «en directo me pareció que era el último hombre y que lo iba a expulsar. Es verdad que luego viendo la repetida es posible que es verdad que es el último hombre pero sí que es verdad que el control de Roger se va un poco hacia afuera entonces viéndolo después repetido sí que es verdad que es un poco dudosa». Chumi reiteró. «Lo de Cádiz ya pues está más o menos olvidado porque no puedes ir toda la semana pensando en el árbitro. Porque vas a salir al partido y vas a estar pensando en si te pita una cosa, si no te pita la otra. Lo importante es centrarse en lo futbolístico», aseguró el jugador.