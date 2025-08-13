Chirino: «Rubi me convenció para venir aquí»

Antonio del Rosal Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:03 Comenta Compartir

El ex jugador del Castellón, habló 'sin tapujos' de como se fraguó su fichaje, a pesar, de tener ofertas más importantes que las de la UDA, confesando que «es verdad que tenía muchas ofertas, pero sabíamos que la Unión Deportiva de Almería es un equipo grande, tiene un proyecto muy ambicioso. Es un equipo que ha estado ya en Primera División, y su plan, su estrategia, está dirigido a estar en la Primera, y muy pronto. Quiero estar en esa división, y la Unión Deportiva de Almería era una de las mejores maneras de llegar a ella». Además, Chirino reconoció que el mensaje de Rubi le 'caló'. «Hablé con el entrenador, y la verdad es que todo lo que quiere hacer Rubi es muy ambicioso, se alineaba mucho con mis necesidades y con lo que quiero hacer. Así que puedo decir que no fue una difícil decisión el venir al Almería».

El holandés está dispuesto a jugar en cualquier posición de defensa, respondiendo que «cada partido es diferente, cada oponente es diferente, así que no puedes saber exactamente qué va a deparar cada jornada. Tengo cualidades para ambas posiciones. Ahora, en la última temporada, jugué mucho en la derecha, y me siento muy cómodo allí. Aunque mí no importa la demarcación, solo quiero ayudar al equipo en cada posición. Me da igual, a la derecha, a la central, es lo mismo para mí», afirmó Chirino.

Enfocados en defender

El lateral destaca por su vocación ofensiva, pero es consciente que el ganar pasa por no recibir goles, exclamando que «la pretemporada ha sido buena, por supuesto tenemos un equipo nuevo con muchos nuevos jugadores. Tenemos que acostumbrarnos a como juegan unos y otros, aprender cómo juegan todos, formar un buen equipo con todos y entendernos entre todos. Creo que vamos en una muy buena dirección. Pienso que crecimos mucho en la pretemporada. Por supuesto, lo que el entrenador dijo, es que primero soy un defensor. y el trabajo de un defensor es asegurarnos de no conceder goles. Ese es mi trabajo principal».

Por último, el lateral derecho comentó que «por supuesto, tengo la libertad con mis habilidades. Cuando hay espacio o hay un momento para atacar, puedo atacar y tengo mucha libertad para avanzar, para jugar, para atacar. Pero, por supuesto, como defensor, mi primer trabajo es asegurarme de defender». El jugador recordó cuando ganó al Almería con el Castellón, puntualizando que «es verdad que los dos partidos que jugamos contra la Unión Deportiva Almería fueron buenos. Pero tampoco sentía una motivación especial. Simplemente nuestro trabajo en aquel momento era buscar la victoria y lograr los tres puntos».