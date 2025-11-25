Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Este disparo cruzado sirvió para que el Almería lograra tranquilidad en Leganés. A. Lof
UD Almería

Chirino, el guardián de la banda interminable

El lateral diestro rojiblanco, un jugador que enciende la banda en cada viaje y apaga los incendios con la serenidad de quien domina su propio territorio

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:03

Daijiro Chirino recorre la banda derecha como quien avanza por un sendero antiguo que sólo él recuerda. No es un central desplazado hacia el costado, ... se ha convertido en la UDAlmería en un lateral derecho pleno, dueño de la línea, intérprete del espacio largo, viajero incansable de ese pasillo en llamas que describe su mapa de calor. Desde lejos, ese rastro rojizo parece una estela de brasas, una hoguera en movimiento que enciende el borde del campo allí donde el partido se decide, a veces en silencio, a veces con una violencia contenida.

