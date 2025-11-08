El Ceuta vuelve a Segunda División con fútbol alegre y buenos resultados

La AD Ceuta ha tenido varias denominaciones a lo largo de su historia. Algo parecido a lo sucedido con la UD Almería. Con la actual, ... sólo estuvo una vez en Segunda División y fue en la campaña 80/81, descendiendo al final de la misma.

En aquella ocasión no coincidió con la entonces denominada Agrupación Deportiva Almería porque, en esa campaña, los rojiblancos sumaban su segunda temporada en Primera División, descendiendo igualmente al final de la misma y desapareciendo poco después. Los caminos entre almerienses y ceutíes sí se ha cruzado muchas veces en categorías amateur o semiprofesionales, pero no en los dos primeros peldaños del fútbol nacional.

Esta temporada el Ceuta ha entrado por la puerta grande en el fútbol profesional, después de un brillante ascenso y un inicio ilusionante en la nueva categoría, situado en mitad de la clasificación y con buenos resultados, especialmente en su estadio, donde sólo perdió el primer partido, frente al Rea Sporting (0-1) consiguiendo la victoria en los cuatro siguientes.

José Juan Romero fue el técnico del ascenso y el hombre al que el club ha confiado su objetivo de la permanencia. Para ello mantiene la idea de juego que le llevó hasta la LFP y, perfectamente adaptado a las exigencias de la liga 'Hypermotion', está convenciendo a los que confiaron en él y haciendo soñar a la afición con ser el 'tapado' de esta temporada. Y es que, la capacidad de reacción del equipo después de un arranque liguero con tres derrotas seguidas, dos de ellas por goleada, ante Real Valladolid (3-0) y Racing (4-1) además de la única que han sufrido en casa, 0-1 ante el Sporting, ha provocado que los ceutíes ya sean tomados muy en serio por sus rivales.

Sistema de juego

A lo largo de las doce semanas que se llevan disputadas en el campeonato liguero, los africanos han utilizado dos fórmulas principalmente. El dibujo 1-4-2-3-1 y el más atrevido 1-4-3-3. Y es que Romero, si por algo se está caracterizando es por su atrevimiento a la hora de afrontar los partidos. Ayudado, eso sí, por una plantilla comprometida que ofrece un alto nivel de intensidad colectiva que, de momento, está dando sus frutos. Porque si algo ha ofrecido el Ceuta en las doce primeras jornadas ha sido compromiso, intensidad, presión y competitividad durante los noventa minutos de cada partido, sin apenas mostrar momentos de desconexión.

El Ceuta no se echa atrás. Quiere la pelota y trata de controlar el partido desde la posesión. Cuando no la tiene busca la presión alta, lejos de su portería, consiguiendo buenas recuperaciones tras pérdida a las que está sacando rentabilidad.

El hecho de que sea un equipo de filosofía ofensiva no significa que sea temerario. Muy al contrario, tiene bien trabajado el aspecto defensivo, consiguiendo un equilibrio interesante en ambas parcelas de trabajo. Eso exige un alto nivel de concentración y de implicación de todos los jugadores que, hasta la fecha, no están fallando a la confianza mostrada por su técnico.

A las anteriores virtudes hay que añadir alguna debilidad llamativa, propia de muchos equipos de Segunda: el gol. Genera muchas ocasiones pero la puntería no es la mejor. Hay un dicho en el fútbol que dicta que el gol se paga. Pues el Ceuta, como tantos otros clubes, puede dar fe de ello. No hay dinero para un 'killer' y, por tanto, no hay facilidad para el gol, pero sí ilusión y mucho compromiso.