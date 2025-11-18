Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La afición almeriense podrá ir con las mismas entradas o solicitar el reembolso. A. Lof
UD Almería

El Ceuta facilita a la afición del Almería el acceso o el reembolso

El club ceutí permite entrar con la misma entrada el 26 de noviembre o solicitarel reembolso poremail antes del viernesa las 12:00 horas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:19

Comenta

Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Después de la suspensión del encuentro de la jornada decimotercera que enfrentó a la AD Ceuta y a la UD ... Almería el pasado 9 de noviembre en el Municipal Alfonso Murube y que quedó suspendido en el descanso, el club ceutí ha mostrado una rápida y notable predisposición para compensar a los aficionados rojiblancos desplazados.

