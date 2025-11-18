El Ceuta facilita a la afición del Almería el acceso o el reembolso

Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Después de la suspensión del encuentro de la jornada decimotercera que enfrentó a la AD Ceuta y a la UD ... Almería el pasado 9 de noviembre en el Municipal Alfonso Murube y que quedó suspendido en el descanso, el club ceutí ha mostrado una rápida y notable predisposición para compensar a los aficionados rojiblancos desplazados.

La AD Ceuta se ha puesto en contacto con la UD Almería para informar a sus seguidores de las dos opciones disponibles de cara a la reanudación del encuentro, una vez que se ha confirmado que el 26 de noviembre se reanudará ese partido con el desarrollo de la segunda parte.

El club ceutí permitirá el acceso a los aficionados de la UD Almería que ya estuvieron en dicho encuentro con la misma entrada con la que accedieron, lo que facilita el regreso al Municipal Alfonso Murube. En caso de no estar interesados en ello, la AD Ceuta devolverá el importe de la entrada, para lo cual deberán enviar un correo electrónico a recepcion@udalmeriasad.com y solicitar el reembolso de la misma adjuntando la localidad, todo ello con un plazo máximo establecido en este viernes a las doce del mediodía.

La entidad rojiblanca, por su parte, agradece públicamente al conjunto ceutí su plena predisposición en facilitar al máximo cualquier contratiempo que ocasionó la suspensión del mencionado partido a la afición indálica.