Ceuta y Almería jugarán lo que queda el día 26 de noviembre

El rompecabezas competitivo vivido en torno al Ceuta–Almería ya tiene resolución oficial. Después de horas de documentos cruzados, propuestas divergentes y un clima enrarecido ... por la tragedia vivida en el Alfonso Murube, el Juez Único de Competición ha puesto punto final al debate. La segunda parte del encuentro se disputará el miércoles 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en el mismo escenario donde el fútbol se detuvo por un motivo mucho más importante que el juego.

La decisión llega tras escuchar los argumentos de las partes implicadas, la UD Almería, la AD Ceuta FC y la Liga de Fútbol Profesional. El organismo federativo había dado de plazo hasta el lunes a mediodía para presentar alegaciones y cada club defendió sus necesidades con firmeza. El Almería insistió desde el primer momento en que la fecha ideal era el 26 de noviembre, encajando el calendario con un diciembre ya cargado por la Copa del Rey. El Ceuta, en cambio, apostaba por aplazarlo aún más, hasta el miércoles 10 de diciembre, apoyándose en una logística más favorable para sus desplazamientos.

Hablado

La posibilidad incluso estuvo cerca de cristalizar desde el acta arbitral, donde se dejaba por escrito que ambos clubes veían factible reanudar el encuentro el 26 a las 16:00 horas, siempre que se modificara el calendario del Deportivo de La Coruña-Ceuta. Pero la LFP fue tajante, dictando que no habría alteración del partido fijado en Riazor, marcado para el domingo 23, a las 14:00 horas. El club caballa, de hecho, no sólo mantuvo esa fecha, sino que incluso anunció la venta de las 351 entradas visitantes. El calendario, pues, no se movería.

Así, tras constatar que no existía acuerdo definitivo, el Juez Único de Competición ha dictado la única opción viable y equilibrada para todas las partes: jugar el día 26, pero a las 19:00 horas, un horario intermedio que evita conflictos con el resto de la jornada profesional y respeta los plazos administrativos previstos.

El fútbol volverá a rodar sobre el césped del Alfonso Murube para completar los 45 minutos que faltan. Un partido congelado en el tiempo, detenido en el descanso con empate a cero, cuando el latido del estadio dejó de orientar su atención hacia el juego y pasó a centrarse en la vida de uno de los suyos. Los servicios de emergencias lucharon contra el reloj, pero no pudieron revertir el fatal desenlace: un aficionado ceutí falleció en la grada, provocando la suspensión inmediata del encuentro.

La UD Almería regresó entonces a casa sin respuestas, sin saber cuándo regresaría, sin saber qué decidiría el Juez Único y, sobre todo, con el peso emocional de una noche dolorosa. La AD Ceuta vivió esos mismos sentimientos desde otro ángulo, el de un club que vio cómo un duelo clave en su temporada quedaba interrumpido por un drama imposible de prever.

Cuenta atrás

Con la decisión sobre la mesa, ahora empieza una cuenta atrás en la que los dos equipos podrán preparar con exactitud la reanudación del choque. El Almería afrontará ese regreso como un punto crucial en su arranque de temporada, consciente de que cada detalle pesa en una liga comprimida, cada punto cuenta y cada partido aplazado termina acumulándose. El Ceuta, por su parte, asumirá ese final como una oportunidad de reabrir la historia de un encuentro que nació marcado por el dolor.

El próximo 26 de noviembre, al caer la tarde, el balón volverá a rodar. No será un partido nuevo. No habrá saludo inicial ni pizarra en blanco. Será un duelo partido en dos por una tragedia, pegado con el tiempo y con las normas, y que ahora espera como punto de inflexión para ambos equipos. Una cita inevitable con lo que quedó pendiente. Una segunda parte con memoria. Una segunda parte que, por fin, tiene fecha y hora.

A ella llegará la UD Almería tras jugar el próximo sábado en Leganés y, con jueves y viernes de entrenamientos posteriores al partido, deberán preparar el duelo frente al Huesca, que se disputará en la tarde del sábado a las 18.30 horas.