Ceuta y Almería, emplazados a jugar en día 26, a las siete de la tarde. A. Lof
UD Almería

Ceuta y Almería jugarán lo que queda el día 26 de noviembre

El Juez Único de Competición acuerda como idónea la fecha que había solicitado el equipo indálico y que casi se había pactado en el descanso del partido suspendido por el fallecimiento de un aficionado durante la disputa del encuentro

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

El rompecabezas competitivo vivido en torno al Ceuta–Almería ya tiene resolución oficial. Después de horas de documentos cruzados, propuestas divergentes y un clima enrarecido ... por la tragedia vivida en el Alfonso Murube, el Juez Único de Competición ha puesto punto final al debate. La segunda parte del encuentro se disputará el miércoles 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en el mismo escenario donde el fútbol se detuvo por un motivo mucho más importante que el juego.

