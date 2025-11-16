Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centelles poniendo un centro en el partido contra el Cádiz. A. lof/c. barba
UD Almería

Centelles: «Ganar al Cádiz era un gran reto»

El lateral, que fue titular, apuntó que «estoy contento, pero lo importante es siempre ayudar al equipo en cualquer momento y sumar»

Antonio del Rosal

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:41

El Almería cerró otra tarde de éxito con una victoria trabajada ante uno de los rivales más sólidos defensivamente en lo que va de ... temporada. Tras el encuentro, Centelles valoró positivamente en UDA Radio el rendimiento colectivo, destacando que «teníamos un reto, era un equipo que encajaba muy poco… creo que ha sido al final, en resumen, un gran trabajo del equipo y una gran victoria». El lateral subrayó que desde el primer minuto buscaron el gol y que, una vez logrado, el objetivo fue ampliar la renta.

