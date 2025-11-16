Centelles: «Ganar al Cádiz era un gran reto»

El Almería cerró otra tarde de éxito con una victoria trabajada ante uno de los rivales más sólidos defensivamente en lo que va de ... temporada. Tras el encuentro, Centelles valoró positivamente en UDA Radio el rendimiento colectivo, destacando que «teníamos un reto, era un equipo que encajaba muy poco… creo que ha sido al final, en resumen, un gran trabajo del equipo y una gran victoria». El lateral subrayó que desde el primer minuto buscaron el gol y que, una vez logrado, el objetivo fue ampliar la renta.

El defensa también habló del crecimiento del equipo, tanto en ataque como en defensa, donde las porterías a cero empiezan a ser una constante, respondiendo que «obviamente, cada partido queremos hacer esa portería a cero. En este tanto en lo ofensivo como en lo defensivo hemos hecho partidos redondos y estamos muy contentos», afirmó. Además, destacó la capacidad del grupo para interpretar cada fase del juego y adaptarse a lo que exige el rival, algo que considera clave para explicar los buenos resultados, destacando que «planteamos muy bien los partidos… vemos muchos vídeos… intentamos hacer cosas que sufren los rivales». La dinámica positiva del equipo continúa ampliándose y las cifras hablan por sí solas, pues es la quinta victoria consecutiva en casa y ocho partidos sin perder.

Para Centelles, el vestuario vive un gran momento, pero sin caer en la relajación, asegurando que «es verdad que estamos cuesta abajo, todos rodados, pero no hay que bajar ni una pizca… sabemos cómo es la Segunda División, no podemos fiarnos», advirtió.

En el plano personal, el lateral también se mostró satisfecho, respondiendo que «individualmente contento, pero al final intento cuando tengo la oportunidad ayudar al equipo y eso es lo importante».