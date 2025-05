Centelles: «Si ganamos al Tenerife, seremos el equipo más peligroso del play-off»

Antonio del Rosal Jueves, 29 de mayo 2025, 19:52 Comenta Compartir

Álex Centelles Centelles, el jugador de la UD Almería, habló en UDA Radio sobre el empate ante el Mirandés que les permite seguir en puestos de promoción, confesando que «la verdad es que lo sabíamos, que en su casa sobre todo son así, con su afición, y bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro, que teníamos que salir a igualarles esa intensidad, y bueno, creo que lo hicimos, que conseguimos aguantar, y al final ese punto nos da que ahora en casa certifiquemos ese play-off», aseguró el lateral.

El equipo indálico mostró una versión a nivel defensiva, hasta ahora inaudita en toda la temporada. Quizás una de las mejores noticias para Rubi, ya que el equipo no es coladero. Acerca de este compromiso defensivo de los once futbolistas rojiblancos, Centelles destacó la solidaridad del grupo, describiendo que «creo que por características de jugadores nuestros, pues muchos de ellos no es esa virtud y creo que ahora lo estamos sacando, lo estamos consiguiendo, el míster también nos lo ha pedido a todos, que bueno, que aunque no sean nuestras características que sepamos sufrir, que juguemos con intensidad y bueno, creo que el otro día lo demostramos y bueno, como te digo, venimos en una buena dinámica y ya estamos focalizados y pensando en el Tenerife a conseguir el objetivo».

Focalizados en el Tenerife

La UD Almería necesita certificar su presencia en la 'liguilla' de ascenso ganando al Tenerife, para no tener que mirar lo que hagan el Granada, el Racing de Santander, el Elche o el Mirandés; como ha reconocido el propio Centelles reiterando que «tenemos que darle esa continuidad que venimos ya en muchos partidos, incluso con la derrota del Cádiz que al final también nos hizo más fuertes y bueno, creo que tenemos que continuar con esa dinámica, como tú dices, aunque el Tenerife haya descendido va a ser un partido muy difícil, que tenemos que salir a muerte, seguir teniendo esa intensidad que estamos teniendo y bueno, sacar también la calidad que tenemos y conseguir esa victoria».

El lateral zurdo no se fía de los tinerfeños, reconociendo que «en esta Segunda División todos los equipos quieren hacerlo bien, al final están defendiendo un escudo, una camiseta y hasta el final van a hacer lo mejor que puedan; como digo, va a ser un partido muy complicado, pero creo que con nuestra afición y con la dinámica que venimos ahora tenemos que salir con confianza y conseguir esa victoria».

El futbolista valenciano acumula 28 partidos de la Liga a una tarjeta amarilla de cumplir sanción por ciclo. «Me sacaron al principio de temporada tres o cuatro seguidas y bueno, a partir de ahí he aguantado, es cierto que cuando juego no lo pienso mucho, por suerte al final he conseguido aguantar», aseguró Centelles.

Acerca de su mejora a nivel individual y su asentamiento en el once inicial del Almería, el jugador indálico dio algunos detalles de como está viviendo la temporada, explicando que « creo que de todos los años que estoy en el Almería, ahora es cuando mejor me encuentro, también la madurez que me ha ido dando cada año y pienso que esta temporada está siendo muy importante para mí; individualmente creo que también muy positiva y al final quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda y poder conseguir los objetivos que tiene el club».

La UD Almería se juega toda la temporada en 90 minutos ante el Tenerife y el futbolista rojiblanco mandó un mensaje de optimismo, expresando que «nos jugamos mucho, es verdad que tuvimos un momento muy bueno, luego también lo pasamos mal por eso también llegar a este play-off llegamos con mucha positividad porque sabemos que nos ha costado mucho, que es muy difícil llegar ahí, que al final solo llegan cuatro equipos. El valenciano afirmó. «Vamos a darlo todo, vamos a entrenar fuerte y vamos a intentar conseguir esa victoria para que también entremos con buen pie en la 'liguilla'».

Rival a batir en el play-off

En el caso de que los indálicos certifiquen el play-off, que será lo más probable, serán el equipo más peligroso de los cuatro por su pasado reciente en Primera División. Centelles valora positivamente el poder ascender aunque no sea de forma directa, argumentando que «nuestro objetivo era subir directos, porque veníamos del primer año que subimos pasando por el ascenso directo, pero bueno, sabemos que la Liga Hypermotion es muy complicada y que al final en play-off también se puede subir y asciendes igual. Por ahora, hemos conseguido, darle ese valor importante a entrar en los puestos de promoción y no verlo como negativo». El futbolista es consciente de que el vestuario llega con la flecha en verde hacia arriba a este tramo final de la temporada y que cada vez están mostrando un nivel mayor. «Como ganemos este fin de semana, creo que entramos con una dinámica muy positiva y vamos a demostrar que vamos a ser un equipo peligroso en play-off». Por último, el jugador valenciano se comprometió públicamente a hacer una paella para sus compañeros, si logran ascender a Primera División en una semanas.