Centelles durante un lance del partido A. Lof/C. Barba
UD Almería

Centelles: «Este empate ante el Huesca nos sabe a poco»

El jugador rojiblanco destacó el gran nivel defensivo del rival y fue 'humilde' al hablar de su gran nivel individual

Antonio del Rosal

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:50

Comenta

La UD Almería cerró la jornada con un empate que dejó sabor amargo en el vestuario. Así lo reconoció Centelles, consciente de que el punto ... sabe a poco tras la derrota en Ceuta, respondiendo que «obviamente sabe a poco… aquí en casa queremos hacernos fuertes e intentar siempre sumar la victoria», explicó el lateral, quien destacó el buen trabajo defensivo del rival, puntualizando que «ha sido un partido complicado;el rival nos lo ha puesto difícil, pero el equipo lo ha intentado hasta el final». En el plano personal, el partido dejó para Centelles una mezcla de frustración y orgullo. El valenciano estuvo cerca de firmar una chilena y vio cómo su gol era anulado, explicando que «cuando he metido el gol me he girado y he visto que no había subido al marcador», relató. Lo que importa es el equipo… no hemos conseguido la victoria, pero hay que continuar».

