Centelles: «Este empate ante el Huesca nos sabe a poco»

La UD Almería cerró la jornada con un empate que dejó sabor amargo en el vestuario. Así lo reconoció Centelles, consciente de que el punto ... sabe a poco tras la derrota en Ceuta, respondiendo que «obviamente sabe a poco… aquí en casa queremos hacernos fuertes e intentar siempre sumar la victoria», explicó el lateral, quien destacó el buen trabajo defensivo del rival, puntualizando que «ha sido un partido complicado;el rival nos lo ha puesto difícil, pero el equipo lo ha intentado hasta el final». En el plano personal, el partido dejó para Centelles una mezcla de frustración y orgullo. El valenciano estuvo cerca de firmar una chilena y vio cómo su gol era anulado, explicando que «cuando he metido el gol me he girado y he visto que no había subido al marcador», relató. Lo que importa es el equipo… no hemos conseguido la victoria, pero hay que continuar».

Nivel defensivo

El lateral también valoró el rendimiento defensivo del Almería, que logró mantener la portería a cero, y la competencia interna por el puesto, detallando que «compito con Álex Muñoz, que es un grandísimo jugador; los dos estamos a un gran nivel y el míster decide», afirmó.

Subrayó además la unidad del vestuario en torno a un objetivo común, reiterando que «esto es un deporte colectivo y vamos todos a por un objetivo… estoy seguro de que lo vamos a conseguir». Centelles aseguró que el equipo no se distrae con lo que hagan sus rivales directos, confesando que «no miramos mucho la clasificación… tenemos que cada semana intentar conseguir esos tres puntos. Da igual lo que hagan arriba o abajo, nos tenemos que centrar en nosotros mismos», añadió.

Con un calendario muy cargado antes del parón navideño, detalló que «el míster ya nos advirtió, tenía que estar todo el mundo preparado. Tenemos ilusión por pasar y vamos a ir a muerte».