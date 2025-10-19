Centelles no celebra el empate, «pero lo valoramos»

Antonio del Rosal Almería Domingo, 19 de octubre 2025, 22:59 Comenta Compartir

Álex Centelles volvió a la titularidad en un escenario exigente como el Nuevo Arcángel y valoró en UDA Radio el empate como un resultado agridulce pero útil. Reconoció la complejidad del duelo y la necesidad de sacar rendimiento al punto logrado, respondiendo que «el partido era complicado en este escenario que aprieta mucho y es verdad que nos hemos puesto por delante... ha sido el penalti que ahí se nos ha ido el empate. Hemos intentado luchar hasta el final y conseguir la victoria, porque a nosotros no nos sirve el empate, queremos ganar, pero también hay que valorarlo». Además destacó la buena racha, reiterando que «venimos con buena dinámica y ahora tenemos dos partidos en casa y hay que intentar hacer bueno este empate».

El rojiblanco también subrayó el carácter del Almería en un partido cargado de tensión física, donde varios compañeros acabaron tocados, declarando que «aparte de que a este equipo le gusta tener el balón, es un equipo duro. Sabíamos que teníamos que igualarles la intensidad porque si no es imposible competirles. Ha habido gente con muchos golpes, pero hemos aguantado y esa parte es positiva también». En esa línea, se mostró ambicioso respecto al momento. «Estamos en buena dinámica. Obviamente no celebramos el empate, pero tenemos ahora dos oportunidades muy buenas y no tenemos que dejarlas pasar».

En primera persona

A nivel individual, valoró positivamente su regreso. «Me he visto bien. He intentado competir al máximo, ayudar al equipo al máximo. Tenía un rival en frente duro, pero en general el equipo lo ha dado todo». También tuvo palabras para la afición desplazada. «Son un pilar fundamental. Al final son el jugador número 12, los necesitamos al máximo y nos han ayudado mucho. Hemos remado también un poco por ellos y como te digo, intentar darle la victoria la semana que viene».