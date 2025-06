Cartel de 'no hay billetes' para el Almería-Oviedo

Antonio del Rosal Jueves, 5 de junio 2025, 19:45 Comenta Compartir

La afición de Almería siempre ha sido el jugador 'número 12', pero en este momento crucial de la temporada lo es aún más. La marcha de Luis Javier Suárez con Colombia ha sido un 'guantazos' para los almerienses que han visto como en el momento más decisivo se ha ido su mejor jugador y el de la categoría, para disputar dos encuentros con Colombia. Lo que ha provocado que los aficionados se hayan reagrupado para darle su máximo aliento al equipo este sábado contra el Real Oviedo. Los seguidores rojiblancos son conscientes que esto es un deporte de equipo y que a pesar de que no tendrán al pichichi, tienen que apoyar al resto de jugadores de la UD Almería porque en juego está el volver a la Primera División.

Desde la derrota contra el Cádiz, los aficionados dieron un cambio radical, cambiando los pitos a los jugadores por aplausos y ánimos. El esfuerzo físico y el 'robo arbitral' en el Nuevo Mirandilla, provocaron que la comunión entre el club y la parroquia rojiblanca volviera a unirse. Los fieles del Almería saben que el compromiso y la entrega de sus jugadores es la mayor recompensa que le pueden ofrecer, más allá del resultado. Según la web oficial de la UD Almería, se prevé lleno este sábado. Ya se han agotado las entradas de fondos y preferencia, quedando tan sólo las de tribuna; hay que recordar que la venta de localidades está abierta de manera exclusiva para los abonados, que tienen acceso gratuito con su carné rojiblanco si bien pueden adquirir entradas para familiares y amigos a precios especiales. A partir de este viernes, a las 10 horas, también podrán adquirir los tickets ya el público en general. Lo tendrá que hacer online en tickets.udalmeriasad.com hasta el sábado a las siete de la tarde. A partir de ese momento las localidades estarán disponibles en las taquillas del estadio, siempre que haya disponibilidad. Los precios, ya en tribuna, 50 euros para los adultos y 30 para los niños hasta 12 años.

Abonados fantasmas

Hay un grupo grande de abonados, alrededor de 800 personas, que no suelen asistir al campo. Este es el principal motivo por el que todavía no se ha llenado hasta la bandera el feudo rojiblanco. Desde la UD Almería recuerdan que el que tenga su abono puede adquirir entradas de tribuna (25 euros) hasta las 19 horas del sábado en abonados.udalmeriasad.com. Por otro lado, desde la entidad rojiblanca hacen un llamamiento a los abonados que no puedan acudir al partido para que cedan su abono de adulto, siempre que sea 'no especiales' a un familiar o a un amigo. Para ello tienen que acceder a abonados.udalmeriasad.com y canjear el carné por una entrada. Hasta el momento, en este curso tan solo se 'lleno' el UD Almería Stadium en dos ocasiones. La primera para ver el amistoso de pretemporada, Almería-Al Nassr, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, pero que tan solo salió antes del partido a pisar el césped, porque ni siquiera se calzó las botas.

El otro partido, si que fue oficial, se trata del cruce de Copa del Rey contra el Sevilla, donde los rojiblancos vencieron por 3-1 al Sevilla, eliminando al conjunto hispalense. Aunque se vendieron todas las entradas, no se llegaron a ocupar los 15.000 asientos que tiene el feudo indálico, debido a que muchos abonados no asistieron.

Nuevo recibimiento

En las última semana hubo una cierta polémica entre un mínimo sector de aficionados del Almería y la seguridad del club indálico, ya que parte de los seguidores pedían que el autobús de los jugadores fuese más lento a su llegada al Estadio. Finalmente, en el recibimiento de la afición al equipo indálico fue perfecto, donde el autobús pasó a una velocidad mínima, para que los almerienses disfrutasen del paso de sus jugadores.

Este sábado, el sector de aficionados más animosos del Estadio, la Grada Joven, lanzó un llamamiento a los seguidores rojiblancos para que vayan a recibir a los jugadores a su entrada al feudo rojiblancos. Bajo el lema: «Perdemos al 9, pero tenemos al jugador más importante: LA AFICIÓN ¡Únete a la previa rojiblanca y al posterior recibimiento!», quieren convencer a los almerienses para hacer la previa a partir de las 16:00 el sábado en la calle Lentisco. Después, citan a todos los abonados a recibir a los hombres de Rubi a las 18:45 en la rotonda del Fondo Sur, aunque el cuadro indálico no llegara hasta las 19:30 de la tarde aproximadamente, hay que recordar que el partido es las 21:00.

Será un partido especial para la parroquia rojiblanca, ya que vuelve uno de los capitanes más importantes de la historia del club. César de la Hoz, que actualmente milita en el Oviedo, volverá de nuevo a la que fue su casa. Hay que recordar que tras jugar en el Almería, se marchó al Valladolid y luego recaló en el pasado mes de enero en el Real Oviedo. Otro de los artífices del ascenso a Primera del Almería en el 2022, vuelve a su antigua casa, Portillo. Mientras, que David Costas, defensa del Oviedo no tiene tanto cariño de la afición del Almería, al igual que Paunovic, entrenador oviedista, que tuvo un paso fugaz por la UDA.