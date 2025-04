El Cartagena 'no sabe lo que es perder' en el campo del Almería

José Gabriel Gutiérrez Almería Sábado, 12 de abril 2025, 23:36 Comenta Compartir

Quinta visita liguera del FC Cartagena a la UD Almería, una en Segunda División B, y cuatro en Segunda División, ninguna con victoria rojiblanca sobre el campo, tras tres empates y una victoria albinegra. Sí es cierto que uno de esos empates fue en el primer partido, pero el Comité de Competición dio ganador a la UD Almería por una alineación indebida en el equipo albinegro.

Han sido enfrentamientos ligueros, entre almerienses y cartageneros, en los que los goles se han contado con 'cuentagotas'. En los cuatro partidos jugados en campo rojiblanco subieron al marcador cinco tantos, tres de los visitantes y dos de los locales, que fueron conseguidos por el almeriense Raúl Sánchez y el nigeriano Umar Sadiq.

Del primer al último ascenso

UD Almería y FC Cartagena se enfrentaron por vez primera, en la jornada inaugural de la Liga 2001/02, en el Grupo IV de Segunda División B, jugado en el Juan Rojas, con arbitraje de Ontanaya López y empate (1-1), goles del almeriense Raúl Sánchez el 1-0, en el minuto 4, empatando el visitante Marcos, en el m. 82. A los rojiblancos les entrenaba Juan Martínez 'Casuco' y Felipe Mesones, a los albinegros, con once inicial de la UD Almería formado por Barbero, Armindo, Larrosa, Manu, Cervián, Edu Sánchez, José Ortiz, Esteban Navarro, Moreno, Álex Hita y Raúl Sánchez. También jugaron Flores y Jito. Sin embargo, el 1-1 no fue el resultado definitivo, ya que la UDA presentó reclamación al Comité de Competición, elaborada por Pedro Moreno, administrativo del club almeriense, por alineación indebida de un jugador del FC Cartagena. Competición aceptó el recurso y dio como ganador (3-0) a la UD Almería, que por vez primera ascendió a Segunda División tras superar en la liguilla a Real Madrid B, RCD Espanyol y Pontevedra CF.

Pasaron diez temporadas para volver a 'cruzar sus caminos'. Fue en la 2011/12, con ambos en Segunda División, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, arbitraje de Arias López y marcador de empate (0-0). En los banquillos, Lucas Alcaraz, por la UD Almería, y Javi López, por el FC Cartagena, logrando la permanencia el equipo almeriense, descendiendo FC Cartagena, Nàstic y CD Alcoyano.

Las dos siguientes visitas, igualmente en Segunda División. En la Liga 2020/21, dirigidos por Gálvez Rascón, con empate (1-1). Se adelantaron los albinegros que entrenaba Borja Jiménez, con gol de Rubén Castro y empataron los rojiblancos dirigidos por José Gomes, por mediación de Umar Sadiq. Ambos equipos mantuvieron la categoría, aunque la UD Almería, que ya dirigía Rubi, quedó en el cuarto puesto y jugó el playoff de ascenso, siendo eliminado por el Girona FC al que entrenaba el almeriense Francisco.

La cuarta y última llegó en la 2021/22, en Segunda División, dirigidos por González Francés. Como técnicos, Rubi, por la UD Almería, y Luis Carrión, por el FC Cartagena, que ganó (0-1) con gol de Gastón Silva, en un partido al que compareció el equipo almeriense con varias bajas por COVID-19. Al final de temporada, UD Almería y Real Valladolid, primer y segundo clasificado respectivamente, y el Girona FC, por la vía del playoff, ascendieron a Primera.