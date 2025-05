Al Cádiz le sobran las cuatro jornadas que quedan para el final de la Liga

Sin opciones de ascenso y casi sellada la permanencia, el discurso de Garitano no ha calado en el vestuario cadista

Javier Gómez Granados Almería Jueves, 8 de mayo 2025, 23:27

La temporada del Cádiz casi que toca ya a su fin, sin objetivos definidos toda vez que el ascenso es imposible y el descenso improbable. La campaña comenzó atractiva con la llegada de Paco López al cuadro amarillo, pero pronto se torció, aunque, como otras veces ocurrió, la afición esperaba la postrera reacción de su equipo que nunca llegó. Ni siquiera el cambio del técnico valenciano y la llegada del vasco Gaizka Garitano cambiaron el destino amarillo de esta campaña.

Con el extécnico de la UDA, el Cádiz CF vivió un momento de subida que parecía que podía tener continuidad y devolver a los cadistas a la pelea por el ascenso. Pero todo fue un espejismo, ya que el efecto Garitano se diluyó como un azucarillo generando una profunda decepción en la hinchada.

El Cádiz CF llega, por tanto, al tramo final de la temporada sin nada en juego, aunque la salvación no está sellada al cien por cien pero es ciertamente improbable que suceda lo peor.

Lo cierto es que el conjunto amarillo lleva una racha horrible en las últimas jornadas sumando sólo cinco puntos de los últimos veintiuno en juego. Sólo venció al Sporting de Gijón, empató con el Eibar y el Burgos y cosechó cuatro derrotas –Tenerife, Deportivo de La Coruña, Elche y Córdoba–.

Esquema táctico

Garitano ha sido fiel a los dos esquemas en los que más confía. El 1-4-2-3-1 que ya aplicó habitualmente en su etapa como rojiblanco. Y también el dibujo 1-4-4-2.

La presión ya desde la medular, sin perder posiciones defensivas, es innegociable en su libro de estilo. Su exequipo, como ya ocurriera en el UD Almería Stadium, con la mejor pegada de la competición, pondrá a prueba el sistema cadista que el técnico vasco ha ensayado con éxito dispar a lo largo de su trayectoria al frente del banquillo amarillo.

La llegada de Gaizka supuso la imposición de cierta pausa en el juego y hasta en el entorno del equipo. Como ya ocurriera cuando aterrizó en Almería, en plena crisis de resultados que no pudo resolver, la idea de tranquilizar el juego para centrarse en sufrir el menor daño posible y a partir de ahí crecer en ataque, es una norma que no han llegado a interiorizar los jugadores. La portería a cero es siempre el punto de partida de Garitano para cualquier discurso. A partir de ahí, todo lo demás. Esa fórmula es casi opuesta a la que practicaba su antecesor en Cádiz, Paco López quien, con un dibujo 1-4-4-2 de marcado carácter ofensivo, iba de frente a por el rival. Con Gaizka, visto que aquello no funcionaba, se buscó la prudencia, la contención y el control de daños para, con un fútbol menos vistoso pero más efectivo, sumar de forma continuada. Aunque después de un buen arranque, la fórmula tampoco ha ido bien.

Como ya ocurriera en su llegada a Almería, la gente de Cádiz cerró filas en torno al discurso espartano del técnico vasco. Gustaba que no hablara de lujos sino de trabajo y esfuerzo. Pero los resultados, como también le ocurriera en el club rojiblanco, no han avalado la ilusión con la que fue recibido.

Ahora el Cádiz espera cerrar, frente a la UDA, cualquier duda sobre su permanencia y empezar a mirar la forma de elaborar un proyecto más fiable de cara a la próxima campaña.

No hay que olvidar que en el pasado ejercicio los amarillos estaban en Primera, junto al Granada y Almería y sólo ellos son, de los descendidos, los que se han descolgado del ascenso.