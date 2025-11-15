Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Cádiz celebra pocos goles,pero saca a ellos un gran rendimiento. LaLiga Hypermotion
UD Almería

El Cádiz compensa con su sólido sistema defensivo el déficit ofensivo

El rival ·

El Cádiz es el segundo que menos goles marca y el segundo que menos goles encaja de toda la Liga Hypermotion

Javier Gómez Granados

Almería

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:18

Comenta

El Cádiz realizó una decepcionante campaña el pasado año cuando partía como favorito al ascenso a Primera División. Este ejercicio, el equipo dirigido por Gaizka ... Garitano sí ha tenido un buen arranque y está, ya desde el principio, en el grupo de los favoritos a subir a Primera. Eso sí, con armas distintas a las de todos los acompañantes de los primeros puestos. Y es que, los amarillos son, después del Zaragoza, los que menos goles marcan, sólo once. Y, después de Las Palmas, lo que menos goles encajan, nueve en total cuando ya se cubierto algo más de un cuarto de la Liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  6. 6

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  7. 7

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  8. 8 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Cádiz compensa con su sólido sistema defensivo el déficit ofensivo

El Cádiz compensa con su sólido sistema defensivo el déficit ofensivo