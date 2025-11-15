El Cádiz compensa con su sólido sistema defensivo el déficit ofensivo

El Cádiz realizó una decepcionante campaña el pasado año cuando partía como favorito al ascenso a Primera División. Este ejercicio, el equipo dirigido por Gaizka ... Garitano sí ha tenido un buen arranque y está, ya desde el principio, en el grupo de los favoritos a subir a Primera. Eso sí, con armas distintas a las de todos los acompañantes de los primeros puestos. Y es que, los amarillos son, después del Zaragoza, los que menos goles marcan, sólo once. Y, después de Las Palmas, lo que menos goles encajan, nueve en total cuando ya se cubierto algo más de un cuarto de la Liga.

En los últimos siete partidos, sin incluir la Copa, los gaditanos sólo han sumado dos goles. Los tres últimos acabaron con idéntico marcador, sin goles (0-0). No es casualidad que su técnico, Gaizka Garitano, ex de la UD Almería, tenga la etiqueta de defensivo. Su forma de entender el juego comienza por cerrar la portería propia y a partir de ahí crecer. Esa parte sí la ha conseguido en Cádiz, aunque le falla abiertamente la otra parte, la del ataque, donde su equipo es el segundo peor de la categoría. Aún así, los números le dan y está en la zona noble de la clasificación, dejando bien claro que premia más una buena defensa que un buen ataque, al menos en Segunda, pese a que este año es atípico con el Racing y el Almería arriba del todo con muchos goles encajados pero muchos más marcados.

Sistema de juego

Como queda dicho, Garitano apuesta por soldar la defensa y no encajar goles. Para ello utiliza un bloque sólido, con las líneas bien juntas y cerrando espacios a la creación del rival. En Almería se le conoce bien, aunque en Primera su propuesta no luciera tanto como en Segunda.

Los amarillos aprietan mucho en lo físico y no pierden mucho tiempo con la posesión del balón cuando la recuperan. Buscan rápido llegar al área rival, pero ahí, de momento, saltan las costuras de este equipo.

Garitano aplica un dibujo 1-4-2-3-1 aunque en algunas ocasiones ha colocado defensa de cinco, con laterales de largo recorrido, estableciendo un 1-5-3-2. Exactamente lo que ya hacía en la UDA, en Primera, lo que demuestra que el vasco tiene su propio libro de estilo, más allá de las circunstancias de su equipo y de las que determina la propia competición.

El Cádiz está consiguiendo tener regularidad ante su público, donde suma ya catorce puntos. La mitad cuando viaja, siete de momento. Y es que el rendimiento es menor lejos de su estadio lo que implica que, frente a la UDA, el nivel de exigencia para tratar de sumar será muy alto, frente a uno de los mejores ataques de la competición.

Uno de los puntos fuertes del Cádiz, además del citado sistema defensivo, es su alto nivel de competitividad. De hecho, al igual que la UDA, sólo ha perdido en dos ocasiones, la última el pasado 20 de octubre (1-3 frente al Burgos), aunque lleva ya cuatro jornadas sin vencer, desde el 12 de octubre de este mismo año (1-0 ante el Huesca).

Sin duda, el gran punto débil de los gaditanos es el gol, con un promedio impropio de los que dominan la competición. Se atascan ante defensas ordenas y, sobre todo lejos de su estadio, le cuesta generar ocasiones y, más aún, concretarlas.

Eso sí, el Cádiz es, con sus defectos y virtudes y con el sistema táctico sólido de Garitano, un rival extremadamente difícil de vencer. Una prueba de fuego más para valorar el momento de los de Rubi, así como las aspiraciones reales de los amarillos.