Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Chirino y Embarba celebran el primer gol en otro partido de una buena lectura para sacarlo A. Lof
UD Almería

La cadencia de triunfo de la UD Almería

El equipo rojiblanco, con el sello de Rubi, danza sobre la línea del tiempo, entre precaución y valentía, construyendo una racha con sentido

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:22

Comenta

¡Qué Embarbaridad! Esa es la palabra que mejor resume la sensación que deja la UD Almería tras su victoria por 0-3 en Butarque ... frente a un Leganés que, pese a sus intentos, no pudo frenar la eficacia y la inteligencia de un equipo que no sólo juega al fútbol, sino que parece leerlo, anticiparlo y moldearlo a su manera. La racha de nueve partidos sin perder, siete de ellos ganados, no es sólo un número, sino que es un reflejo de un Almería que ha encontrado su ritmo, su cadencia, su forma de abordar cada encuentro y que lo hace con la madurez adquirida tras aprender de experiencias pasadas, como aquella serie de catorce partidos sin perder del año pasado que llevó al equipo a liderar la clasificación en los mismos meses, sólo para terminar frustrado al final de la temporada. Nada es permanente en el fútbol y ese recuerdo sirve ahora como advertencia. La racha da confianza, pero no asegura nada; lo que garantiza, sí, es que el equipo ha logrado comprender la esencia del juego, cómo dominar los espacios, cómo anticiparse a los rivales y cómo convertir cada oportunidad en un acto casi inevitable de eficacia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  7. 7

    «El del VAR decidió que no era roja»
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9

    A un palo de otra remontada
  10. 10 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La cadencia de triunfo de la UD Almería

La cadencia de triunfo de la UD Almería