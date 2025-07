Cabreo 'morrocotudo' de los aficionados por el fichaje de Salva Sevilla por el Almería

Antonio del Rosal Martes, 15 de julio 2025, 19:04 | Actualizado 19:17h. Comenta Compartir

El exjugador de fútbol profesional fue anunciado como nuevo team manager de la UD Almería. El que fuera jugador del Poli Ejido hace muchos años vuelve a la provincia para trabajar vinculado a la primera plantilla del Almería. Salva Sevilla, natural de Berja (Almería) tiene una dilatada carrera en Primera División tras jugar en equipos como el Betis, el Espanyol, el Mallorca, el Alavés y retirarse del fútbol tras jugar en el Deportivo de la Coruña. Este nombramiento ha generado algo de animadversión por gran parte de la afición rojiblanca, ya que durante su etapa como jugador, ni incluso tras retirarse ha hecho nunca un 'guiño' a la UD Almería. Es más...en Almería se le recuerda por aquel gol con el Betis que estuvo a punto de mandar al conjunto rojiblanco a Segunda División, en una jornada en la que el Betis no se jugaba nada y el Almería el salvarse del descenso, temporada 2013-2014. Sevilla marcó un gol y lo celebró con mucha rabia y efusividad en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Finalmente, aquel partido terminó con gol 'in extremis' de Azeez y con la permanencia en La Liga de la UD Almería, que dirigía Francisco. Ahora la entidad rojiblanca le da la oportunidad al ex futbolista de seguir vinculado al mundo del fútbol tras retirarse la pasada temporada cuando jugaba en las filas del Deportivo de la Coruña.

Un grupo importantes de aficionados han expresado su malestar en Twitter por el nombramiento de Salva Sevilla como Team Manager, incluso han reclamado que ese puesto sea del mítico capitán José Ortiz Bernal. De hecho, la Grada Joven, el sector de mayor animación hacia el Almería durante los partidos ha mostrado su indignación a través de un comunicado, destacando que «desde Grada Joven queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo tras el anuncio de la incorporación de Salva Sevilla como team manager del primer equipo. Creemos que para trabajar en el club y defender los intereses de nuestro equipo es fundamental el respeto al mismo. No olvidamos las acciones del pasado y la celebración desmedida y totalmente fuera de lugar en un partido que nos mandaba a Segunda División (y con el Betis descendido). Hay figuras que son un ejemplo de amor a unos colores y compromiso con el equipo de su tierra y que, además, son apreciados y valorados por toda la afición. No queremos que Salva Sevilla luzca en ningún momento nuestro escudo, le queda grande y jamás estará a la altura de lo que significa. Esperamos que el club reconsidere la situación y revoque su decisión. A Almería se le respeta».

La figura de team manager consiste en el nexo de unión entre la plantilla y la directiva. Actualmente, este puesto estaba huérfano en el Almería desde hace un año cuando Mohammed Adel Seddik renunció a dicho cargo. Rompiendo una lanza a favor de Salva Sevilla, el exfutbolista pidió disculpas de forma publica en su momento por aquella celebración efusivamente ante los aficionados del Almería en el feudo rojiblanco. Sevilla reconoció en el 2014 que «no tengo nada en contra de ellos», ya que «es el equipo de mi ciudad y siempre le deseo lo mejor», aseguró ante la prensa el exjugador bético.